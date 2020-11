Moto2, Europa, Libere 1: Luthi al top, Marini in crisi

L’asfalto bagnato ed insidioso del tracciato di Valencia ha accolto i piloti della Moto2 per la prima sessione di prove libere del weekend del GP d’Europa e ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato Thomas Luthi.

Il pilota svizzero è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 1’48’’975, ma nella seconda fase del turno è stato protagonista di una scivolata innocua che gli ha impedito di tornare in pista se non nei secondi conclusivi.

Luthi, ad ogni modo, è stato l’unico pilota in grado di scendere sotto il muro dell’1’49’’, mentre tutti gli altri protagonisti della categoria hanno girato sugli stessi tempi ottenuti in Moto3 da Masia.

Alle spalle dello svizzero ha chiuso Hector Garzo, più lento di 128 millesimi, mentre Aron Canet ha ottenuto il terzo riferimento della mattinata pagando però un gap consistente dalla vetta di ben 4 decimi.

Haifzh Syahrin è stato come sempre uno dei migliori interpreti in queste condizioni di scarsa aderenza centrando il quarto tempo dopo aver anche occupato temporaneamente la vetta della classifica ad inizio sessione, ma nei minuti conclusivi è stato protagonista di una brutta caduta in curva 14 che l’ha visto restare a lungo a terra sofferente per poi essere soccorso dal personale di pista.

Per trovare il primo italiano in classifica si deve scorrere sino al quinto tempo. Marco Bezzecchi è stato il miglior portacolori dello Sky Racing Team VR46 con il crono di 1’49’’595 ed ha preceduto il leader del campionato Sam Lowes.

L’inglese del Marc VDS non si è voluto prendere troppi rischi in condizioni di asfalto umido ed ha preferito prendere le misure al tracciato per poi chiudere con un ritardo di 7 decimi dal tempo firmato Luthi.

Il resto della top ten parla fortemente tricolore. Nicolò Bulega, in vetta nei minuti iniziali del turno, ha chiuso la prima sessione di libere con il settimo tempo ad appena 7 centesimi di distanza da Lowes, mentre Enea Bastianini, attualmente secondo in classifica, ha pagato 9 decimi di ritardo dalla vetta precedendo Corsi e Baldassarri.

Fuori dai primi dieci hanno chiuso Stefano Manzi (12°), Fabio Di Giannantonio (14°), Dalla Porta (19°) ed a sorpresa Luca Marini (28°).

A giustificazione della prestazione del pilota dello Sky Racing Team VR46 c’è una forma fisica non ottimale. Luca, infatti, ha lamentato dolori alla spalla ed alla caviglia a seguito di una caduta rimediata in MiniGP.

Da segnalare, infine, l’assenza in questo turno di Kasma e Jake Dixon. Il primo ha accusato sintomi influenzali ed è stato sottoposto a tampone, così come tutti i membri del suo staff, ed è in attesa del risultato, mente il secondo ha patito una indisposizione legata ad una probabile intossicazione alimentare ed il suo team ha preferito tenerlo a riposo.