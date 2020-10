Moto2: Di Giannantonio in ospedale per accertamenti

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend di Le Mans per Fabio Di Giannantonio. Il pilota italiano, fresco di annuncio di contratto con il team di Gresini per il 2021, è stato protagonista di una brutta caduta avvenuta nell’ultima curva.

In accelerazione Di Giannantonio è stato sbalzato col petto sul cupolino della sua Speed Up per poi ricadere violentemente sulla ghiaia impattando in modo duro con la caviglia sinistra.

Fabio è stato immediatamente soccorso dai commissari a bordo pista ed è subito apparso molto dolorante. Di Giannantonio è stato portato, come da protocollo, al centro medico e dopo gli esami di rito è stato disposto il suo trasferimento presso la vicina struttura ospedaliera dove verranno effettuati ulteriori accertamenti.