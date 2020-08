Moto2, Brno: Bastianini concede il bis ed è leader!

Enea Bastianini ci ha preso gusto. Dopo essersi sbloccato a Jerez de la Frontera, il pilota dell'Italtrans Racing ha concesso il bis a Brno e in questo modo si è portato anche in testa alla classifica del Mondiale Moto2.

Il copione del Gran Premio di Repubblica Ceca è stato praticamente identico a quello dell'Andalusia per "Bestia": scattato benissimo dalla prima fila, ha subito preso il comando delle operazioni e l'ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

Al via, infatti, Sam Lowes ha perso un po' di terreno dietro al poleman Joe Roberts e quando si è liberato dello statunitense aveva già accumulato un ritardo di circa un secondo. Poi c'è stato un certo elastico tra i primi due, ma Bastianini è stato bravissimo a non permettere mai al britannico della Marc VDS di avvicinarsi abbastanza da tentare un attacco.

Enea quindi si è involato verso la seconda vittoria di fila, che vale appunto la leadership a quota 73, anche perché l'ex leader Tetsuta Nagashima non è riuscito a fare meglio dell'11esimo posto ed ora è quindi distanziato di 18 lunghezze.

Dietro a Lowes, a completare il podio c'è Roberts. Dopo due pole position, il pilota dell'American Racing questa volta è riuscito a concretizzare anche in gara, conquistando la sua prima top 3 iridata in carriera, nonostante la scelta un po' azzardata della gomma soft all'anteriore. Ed era dal 1993 che non c'era un americano sul podio nella classe di mezzo.

Ai piedi del podio invece troviamo Luca Marini, autore di una bella rimonta dal decimo posto in griglia. Per il pilota dello Sky Racing Team VR46 si tratta di punti preziosi in ottica Mondiale, perché così è salito al secondo posto, a -15 da Bastianini.

Guarda anche: La classifica del Mondiale Moto2

Nelle prime fasi della corsa, in quarta posizione c'era il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, che però si è poi dovuto accontentare di chiudere sesto dopo un bel duello con il ritrovato Augusto Fernandez.

Settimo posto per la prima delle Speed Up, che è stata quella di Jorge Navarro, che comunque è stato in ottima compagnia, perché in nona ed in decima posizione ci sono quelle con i colori del Team Aspar affidate ad Hafizh Syarin ed Aron Canet. Ancora un po' in ombra invece Jorge Martin, solo ottavo con la Kalex del Team Ajo.

Continuando a scorrere la classifica, due punticini li ha portati a casa anche Nicolò Bulega, 14esimo con la Kalex del Gresini Racing. Solo 16esimo invece Fabio Di Giannantonio, che però si è lamentato di una moto non perfetta dopo una caduta avvenuta nel Warm-Up.

Di difficile comprensione la gara di Lorenzo Baldassarri, solamente 22esimo alla bandiera a scacchi, con il quadro dei nostri che si completa con il 24esimo posto di Lorenzo Dalla Porta.

E' stata una domenica da dimenticare invece per la MV Agusta: Stefano Manzi è caduto alla curva 11 quando era in lotta per la zona punti, mentre Simone Corsi non si è neanche schierato essendosi fratturato il mignolo del piede destro in una scivolata avvenuta nel Warm-Up.

Guarda il Gran Premio Monster Energy di Repubblica Ceca live su DAZN. Attiva ora