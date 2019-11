Moto2: Binder nella grande doppietta KTM di Phillip Island

Phillip Island continua ad essere il territorio di caccia preferito della KTM in Moto2. Per il terzo anno consecutivo infatti è una moto della Casa austriaca a salire sul gradino più alto del podio, con Brad Binder che bissa il successo della passata stagione.

Il pilota sudafricano ha preso il comando delle operazioni fin dal via e lo ha mantenuto praticamente per tutti i 25 giri in programma per il GP d'Australia, con il compagno di squadra Jorge Martin a fargli da scudiero alle sue spalle.

Anzi, nella parte centrale della corsa lo spagnolo sembrava addirittura avere qualcosina in più, ma nel finale è venuta fuori l'esperienza di Binder che è riuscito a scavare un solco di un paio di secondi nei confronti del rookie, andando a prendersi la sua terza vittoria stagionale.

Il secondo podio consecutivo di Martin, dopo il terzo posto di Motegi, ha invece consegnato alla squadra di Aki Ajo la prima doppietta stagionale, la seconda in tre anni sul tracciato giapponese. E da un certo punto di vista è un peccato che le moto della Casa austriaca abbiano ingranato solo dopo l'annuncio dell'uscita di scena come telaista a fine stagione.

Sul gradino più basso del podio è salito un Thomas Luthi veloce, ma non abbastanza da riuscire a tenere la scia delle due KTM. Si tratta però di un altro piazzamento importante per il pilota della Dynavolt Intact GP, che ha ridotto a 28 lunghezze il suo ritardo nei confronti di Alex Marquez, oggi autore di una gara deludente, conclusa solo in ottava posizione. Occhio poi anche a Binder, che si è avvicinato a -33.

Dopo la bella pole position di ieri, Jorge Navarro invece è stato subito "risucchiato" dalle due KTM e si è dovuto accontentare del quarto posto. Anche il pilota della Speed Up quindi ha recuperato qualcosina nei confronti di Marquez, anche se ormai 43 punti sembrano troppi a due gare dal termine. Tagliato fuori invece ormai Augusto Fernandez, protagonista di una gara incolore, conclusa al 19esimo posto, e quindi ora a -50 dal leader.

A completare la top 5 c'è il migliore degli italiani, che è stato Lorenzo Baldassarri, bravo a spuntarla nella lotta del secondo gruppetto. Purtroppo, infatti, i tre ragazzi di casa nostra che sembrano più accreditati per la gara di oggi sono stati eliminati quasi subito da Iker Lecuona.

Nel corso del primo giro, lo spagnolo è arrivato lunghissimo alla curva 4 ed ha steso in un colpo solo sia Luca Marini che Marco Bezzecchi, compromettendo anche la gara di Fabio Di Giannantonio, che si trovava all'esterno. Nonostante una long lap penalty, Lecuona ha poi rimontato fino alla settima piazza, alle spalle anche dell'idolo locale Remy Gardner, mentre "Diggia" si è dovuto accontentare del 14esimo posto.

Buona anche la gara di Stefano Manzi, che è stato fino alla fine nel trenino che lottava per la quinta posizione con la sua MV Agusta, migliorando di poco il risultato di Motegi con il nono posto odierno, che gli vale anche la seconda top 10 consecutiva. Poco più indietro poi c'è Nicolò Bulega, 12esimo.

Entrambe fuori dalla zona punti invece le due Kalex dell'Italtrans Racing, con Enea Bastianini 17esimo davanti al compagno Andrea Locatelli. Costretto al ritiro anche Mattia Pasini, rientrato ai box dopo appena 3 giri con la Kalex del Tasca Racing.