Moto2, Barcellona, Libere 1: Lowes davanti a Marini

Il Circuit de Barcelona accoglie la Moto2 per il Gran Premio di Catalogna ed i piloti sono scesi in pista per disputare la prima sessione di prove libere. Sotto il sole spagnolo, è Sam Lowes a firmare il miglior crono della mattina, davanti ad un ottimo Luca Marini. Al Montmelo ritroviamo anche Testuta Nagashima, che agguanta la terza posizione dopo una serie di weekend complicati, mentre restano più attardati gli altri contendenti al titolo, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini.

Lowes va al comando della classifica dei tempi nell’ultima metà di turno, beffando così Marcel Schrotter, dominatore nelle prime fasi e solamente 12esimo allo sventolare della bandiera a scacchi. Il britannico ferma il cronometro sull’1’44”122, precedendo di due decimi il leader del mondiale. L’alfiere Sky Racing Team VR46 è secondo davanti a Nagashima, che paga un distacco già più importante, mezzo secondo lo separa dalla vetta.

Al quarto posto troviamo Aron Canet e chiude la sessione mattutina alle sue spalle Fabio Di Giannantonio, quinto. Marco Bezzecchi inizia il weekend catalano con il sesto tempo nel primo turno di libere e paga ben 643 millesimi da Lowes. L’italiano resta davanti a Jorge Martin. Lo spagnolo torna a correre sulla pista di casa, dopo aver saltato i due appuntamenti di Misano per aver contratto il Covid-19. Martin, finalmente negativo al tampone, è sceso in pista questa mattina ed è a sette decimi dal leader della sessione, ma dovrà recuperare se non vuole restare troppo indietro in campionato.

Augusto Fernandez chiude in ottava posizione, mentre Bo Bendsneyder e Nicolò Bulega chiudono la top 10 in nona e decima posizione rispettivamente. In questa sessione di apertura del Gran Premio di Catalogna è Enea Bastianini a restare più attardato. Il pilota del team Italtrans, secondo nella classifica generale, non va oltre il 13esimo crono. Non va meglio ai suoi connazionali: Stefano Manzi è 21esimo, mentre Simone Corsi è 24esimo. Il pilota romano è protagonista di ben due cadute innocue durante il turno. Lorenzo Dalla Porta è 26esimo e Lorenzo Baldassarri è 28esimo.