Moto2, Aragon: pole e record per Lowes, poi Bezzecchi e Diggia

Sam Lowes torna a brillare quando più conta, ovvero nelle qualifiche andate in scena ad Aragon questo pomeriggio, in cui il pilota del team Marc VDS ha colto il miglior tempo delle qualificbe battendo due italiani grazie a un gran tempo.

L'1'51"651 con cui Sam Lowes torna a firmare una pole al MotorLand di Aragon è il nuovo record della pista. Al britannico è bastato un solo giro con gomma nuova per avere ragione dei suoi rivali in questo fine settimana.

Le due cadute collezionate tra ieri e oggi non hanno scalfito le sue certezze. Anzi, sembra che lo abbiano caricato a tal punto da cogliere un tempo strepitoso.

Dietro a Lowes ecco i primi due piloti italiani. Stiamo parlando di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. I due azzurri sono stati gli unici a mettere pressione a Lowes, meritandosi la partenza in prima fila nella gara di domani.

Marco Bezzecchi, pilota dello Sky Racing Team VR46, è stato straordinario nel secondo e quarto settore, ma Lowes ha fatto la differenza nel terzo parziale. Inoltre Sam può a oggi contare sul passo gara migliore di tutti, anche se manca ancora il Warm-Up di domani mattina oltre alla gara.

Si conferma nelle posizioni di vertice anche Fabio Di Giannantonio, terzo a pochi millesimi da Bezzecchi e non troppo distante da Lowes. Dietro di loro ecco Jake Dixon, ultimo dei 4 piloti ad aver abbattuto il muro dell'1'52". Marcos Ramirez ha completato la Top 5, anche se il suo distacco dai primi è di oltre mezzo secondo.

Speed Up ancora sugli scudi grazie a Jorge Navarro. Lo spagnolo porta la sua moto in sesta posizione, che fa il paio con il terzo tempo di Di Giannantonio. Jorge è riuscito a piazzarsi davanti al leader del Mondiale di Moto2, Luca Marini, settimo e poco incisivo negli ultimi minti della sessione.

Jorge Martin sembrava inizialmente potersi inserire nella lotta per le prime due file, ma nel momento più caldo della sessione si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo davanti ad Augusto Fernandez.

Remy Gardner ha completato la Top 10, costringendo Jeo Roberts e, soprattutto, Enea Bastianini a partire domani in quarta fila. In particolare il pilota del team ItalTrans non è parso a proprio agio con la sua moto e domani sarà costretto a rimontare domani per cercare di non perdere punti nei confronti di Marini e Bezzecchi.

Per quanto riguarda gli altri italiani. Simone Corsi ha portato la prima MV Agusta in 18esima piazza, mentre Lorenzo Baldassarri è 22esimo e primo azzurro a non aver passato la tagliola della Q1. Stefano Manzi 24esimo con la seconda MV e appena alle sue spalle ecco Lorenzo Dalla Porta (ItalTrans). 27esimo posto infine per Nicolò Bulega (Gresini Racing).