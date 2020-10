Moto2, Aragon, Libere 3: Di Giannantonio primo con record!

Fabio Di Giannantonio si conferma in un momento di forma strepitoso firmando il miglior tempo assoluto nel corso delle Libere 3 ad Aragon, ultimo turno prima delle Qualifiche che si terranno questo pomeriggio.

Il pilota italiano della Speed Up ha firmato il miglior tempo in 1'52"171 che, di fatto, è il nuovo record della pista della classe di mezzo del Motomondiale sul tracciato spagnolo di Aragon. Di Giannantonio è di diritto uno dei favoriti nella lotta alla pole di questo pomeriggio.

Nella stessa lotta ci sarà anche Sam Lowes. Il pilota britannico del team Marc VDS ha mostrato ancora una volta di essere molto veloce sia sul giro secco che sul passo, ma è incappato in una scivolata nello stesso punto della pista in cui era caduto ieri, perdendo il posteriore della sua Kalex.

Tra Di Giannantono e Lowes ci sono appena 72 millesimi di secondo. Mentre tra i primi 2 e il resto dei concorrenti di Moto2 il divario è più ampio. Remy Gardner ha colto il terzo tempo a 381 millesimi dal crono di riferimento della sessione, precedendo Augusto Fernandez e Joe Roberts, i quali hanno completato la Top 5.

La Speed Up si conferma in un ottimo momento anche grazie al sesto tempo di Jorge Navarro, sesto, davanti a Marcos Ramirez e al britannico Jake Dixon. La Top 10 è chiusa da due piloti italiani: Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non è riuscito a migliorarsi, ma il suo crono è stato sufficiente per accedere direttamente alla Q2 di questo pomeriggio. Bastianini - rider di ItalTrans - ha colto il decimo tempo risultando più lento di 61 millesimi rispetto al connazionale.

Da segnalare il rischio corso dal leader del Mondiale di Moto2, Luca Marini. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non si è migliorato nel corso degli ultimi minuti della sessione, scivolando sino alla 12esima posizione. Per sua fortuna, il risultato è stato sufficiente per accedere direttamente in Q2.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Stefano Manzi ha portato la prima MV Agusta in 15esima posizione, sfiorando la qualificazione diretta in Q2 così come Lorenzo Dalla Porta, scivolato 17esimo proprio nel finale. 21esimo tempo per Lorenzo Baldassarri davanti alla seconda MV Agusta, quella di Simone Corsi.

Pessimo turno per Nicolò Bulega. Il romagnolo del team Gresini Racing è scivolato nel cambio di direzione mentre era intento a migliorarsi verso la metà del turno e così ha perso l'opportunità di partecipare ai minuti più caldi delle Libere 3. Bulega ha chiuso al 28esimo posto.