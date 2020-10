Moto2, Aragon, Libere 1: Lowes impressiona. Marini quarto

Sam Lowes è stato l'autentico mattatore della prima sessione di prove libere della Moto2 sul tracciato di Aragon. Il pilota del team Marc VDS ha firmato il miglior tempo assoluto in 1'53"391, infliggendo distacchi pesantissimi a tutti sino a pochi minuti dal termine.

Il pilota britannico ha ottenuto il miglior crono della sessione a metà turno con un giro notevole, sebbene abbia utilizzato una gomma anteriore dura. Dietro di lui tanti piloti si sono alternati in seconda posizione, ma senza riuscire a battere il crono di Lowes.

Seconda posizione per Marcel Schrotter, che ha preceduto i primi italiani in classifica. Il tedesco è stato l'unico ad avvicinarsi a Lowes, registrando un ritardo di 52 millesimi. Ottimo turno del primo azzurro, Fabio Di Giannantonio, che sembra aver capito meglio le gomme in uso quest'anno compiendo una sessione tutta nelle prime posizioni.

Il laziale, che il prossimo anno passerà dal correre con una Speed Up alla kalex del team Gresini Racing, ha preceduto di 131 millesimi di secondo il leader del Mondiale di Moto2, Luca Marini.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato autore di un'ora in crescendo, migliorandosi giro dopo giro sino a cogliere il quarto tempo proprio in extremis. A conferma della competitività delle Speed Up ecco Jorge Navarro. Lo spagnolo ha infatti completato la Top 5 dopo aver alzato il livello delle proprie prestazioni nell'ultimo quarto d'ora.

Ha sfiorato la Top 5 Jake Dixon, più lento di appena 19 millesimi rispetto alla Speed Up di Naarro. Bene anche Joe Roberts, settimo, che dal prossimo anno cambierà team per andare a difendere i colori del team ItalTrans al posto di Enea Bastianini.

Hector Garzo si è inserito a sorpresa all'ottavo posto, davanti all'ultimo pilota italiano nella Top 10. Questo è Marco Bezzecchi, brillante nella prima parte di turno ma meno incisivo in quella più importante. Il rientrante Jorge Martin è decimo. Il prossimo pilota del team Pramac Ducati di MotoGP ha mostrato di aver recuperato bene dal contagio da COVID-19 che lo ha costretto a saltare qualche gara.

Sfiorano la Top 10 ben 3 italiani. Stiamo palrando di Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi. Enea, pilota del team ItalTrans, si è visto cancellare un paio di tempi nella parte terminale delle Libere 1per essere andato oltre i limiti della pista. Il suo passo, però, non sembra affatto male.

Per quanto riguarda gli altri italiani, troviamo Stefano Manzi in 17esima posizione con la MV Agusta, Lorenzo Dalla Porta 26esimo e autore di una caduta nel corso del turno e Nicolò Bulega appena dietro al pilota del team ItalTrans. Bulega è stato costretto a rimanere ai box per il resto del turno a causa di un guasto sulla Kalex del team Gresini.