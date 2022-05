Moto2 | Antonelli operato per sindrome compartimentale

La domenica difficile di Jerez de la Frontera per Niccolò Antonelli ha avuto una diagnosi precisa: sindrome compartimentale. Il pilota del team Mooney VR46 al rientro in Italia si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema che lo ha costretto a faticare nel Gran Premio di Spagna, concluso in maniera deludente.

L'operazione è stata eseguita oggi al Policlinico di Modena dopo gli accertamenti effettuati dal Prof. Luigi Tarallo. A seguito dell'intervento, Antonelli sarà costretto a saltare i test di Barcellona in programma questo fine settimana. L'obiettivo è quello di tornare il occasione del Gran Premio di Francia, che si disputerà a Le Mans fra due settimane. Perciò Niccolò Antonelli inizierà presto la riabilitazione.

"La gara di domenica è stata molto difficile, soprattutto i giri finali, perché il dolore al braccio destro è diventato insopportabile", dichiara Niccolò Antonelli dopo l'intervento. "Ho tenuto duro e ho tagliato il traguardo, ma era importante capire esattamente cosa stava succedendo. Ho fatto tutti i controlli del caso ed è stata riscontrata una forma di sindrome compartimentale che richiedeva un intervento in tempi brevi. Mi sono operato questa mattina e tutto è andato per il meglio. Ringrazio il Dott. Tarallo e tutta la sua equipe per il supporto e la grande professionalità. Non vedo l’ora di iniziare la fisioterapia e tornare in pista il prima possibile".

Problema molto comune tra i piloti, la sindrome compartimentale costringe in molti a sottoporsi a interventi chirurgici, che richiedono un periodo di riabilitazione, ma si risolvono in tempi relativamente brevi senza conseguenze troppo invasive.