Moto2, Andalusia, Libere 3: Martin in vetta, Nagashima cade

E’ stata una progressione costante quella compiuta da Jorge Martin nel corso del weekend di Jerez. Il pilota spagnolo, infatti, ha chiuso le FP1 con l’ottavo crono per poi migliorarsi nella seconda sessione di libere ottenendo il quarto crono ed oggi, in occasione dell’ultimo turno di prove libere, ha conquistato la vetta della classifica con il tempo di 1’41’’175.

Martin ha fatto segnare il miglior crono in occasione dei minuti iniziali della sessione, ma all’interno del box del team Ajo le emozioni sono stati contrastanti.

Se da un lato, infatti, c’è stata grande soddisfazione per le prestazioni dello spagnolo, dall’altro si sono vissuti momenti di preoccupazione per la brutta caduta che ha visto protagonista il leader del campionato Nagashima.

Il giapponese, dopo aver ottenuto il quinto tempo, è stato protagonista di una caduta a bassa velocità ma ha battuto violentemente il casco contro l’asfalto. Nagashima ha cercato di rialzarsi ma ha dovuto chiedere l’intervento del personale a bordo pista per essere portato fuori in barella.

Tetsuta è stato successivamente trasportato al centro medico ed attualmente si stanno valutando le sue condizioni fisiche per capire se, quantomeno, potrà prendere parte alle qualifiche.

Tornando alle attività in pista si è messo in gran luce Sam Lowes. L’inglese del Marc VDS ha mostrato un passo davvero competitivo ed in classifica si è piazzato alle spalle di Martin con un gap di soli 13 millesimi.

Più importante, invece, il distacco rimediato da un Lorenzo Baldassarri in spolvero dopo due turni non propriamente brillanti. L’italiano ha centrato il crono di 1’41’’485 pagando un ritardo di tre decimi dal tempo firmato Martin.

I piloti spagnoli hanno fatto la voce grossa in questa sessione e la prova è arrivata da un inatteso Edgar Pons quarto, ed a soli due millesimi da Baldassarri, mentre Marco Ramirez ed Aron Canet hanno chiuso con il sesto e settimo tempo con un gap inferiore ai 4 decimi.

Dopo aver chiuso in vetta le FP2, Luca Marini ha siglato oggi l’ottavo riferimento in 1’41’’567 precedendo Luthi ed un ottimo Nicolò Bulega che ha completato la top ten.

Nonostante oggi abbiano chiuso con il quattordicesimo ed il diciassettesimo tempo Marco Bezzecchi e Jorge Navarro prenderanno parte direttamente alle Q2 così come Fabio Di Giannantonio autore di un giro finale davvero tirato. Dovranno invece superare il Q1 Corsi, Manzi, Bastianini, e Dalla Porta.

