Moto2, Andalusia, Libere 2: Marini risponde presente

Bezzecchi al mattino, Marini al pomeriggio. Anche nella seconda sessione di libere andata in scena sul tracciato di Jerez è stato lo Sky Racing Team VR46 a conquistare la vetta della classifica, ma in questa occasione la squadra è riuscita a monopolizzare il turno con Bezzecchi autore del secondo riferimento.

I due sono partiti in sincrono e Marini ha potuto sfruttare la scia fornita da Bezzecchi per ottenere la migliore prestazione in 1’41’’992 precedendo il compagno di team di appena 81 millesimi e diventando così l’unico pilota in grado di scendere sotto il muro dell’1’42’’.

I tempi di questa sessione sono stati più alti rispetto al mattino a causa delle elevate temperature atmosferiche, ma queste non hanno impedito ai due piloti dello Sky Racing Team VR46 di provare il passo gara mettendo in mostra dei tempi davvero costanti ed una gestione gomme di alto livello.

Purtroppo, però, nei minuti conclusivi del turno Bezzecchi è scivolato nella ghiaia di curva 1 mettendo fine in anticipo alla sessione e vedendo anche la sua moto andare a fuoco.

Continua a confermarsi una seria minaccia Tetsuda Nagashima. Il giapponese, infatti, ha occupato la terza posizione nella classifica dei tempi con un gap di 140 millesimi dalla vetta ma sarà da tenere in stretta considerazione sia per le qualifiche che per la gara.

Quarto tempo di giornata per Jorge Martin che ha migliorato la posizione finale in classifica nonostante un crono, 1’42’’235, più alto di quasi mezzo secondo rispetto al mattino.

Sam Lowes si è confermato con il quinto tempo in 1’42’’247, mentre Thomas Luthi è riuscito a sfruttare le temperature più elevate per portarsi alle spalle dell’inglese con soli 54 millesimi di ritardo.

Alle sue spalle Jorge Navarro è stato ancora una volta il migliore dei piloti Speed Up ma a differenza del mattino lo spagnolo ha chiuso con il settimo tempo.

Positiva la seconda sessione sia per Nicolò Bulega che per Enea Bastianini. Il primo si è confermato in top ten con il decimo crono in 1’42’’504, mentre il secondo ha chiuso con l’ottavo tempo, davanti a Schrotter, in 1’42’’368 e qualche rischio di troppo nei giri conclusivi.

Quindicesimo e sedicesimo tempo per Manzi e Baldassarri, mentre maggiori difficoltà hanno riscontrato Corsi, Di Giannantonino e Dalla Porta rispettivamente 23°, 25° e 29°.

