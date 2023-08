Moto2 | Ajo: “Acosta mi ricorda i campioni con cui ho lavorato in passato"

È la squadra campione del mondo in carica della Moto2 e la struttura che ha lanciato alcuni dei talenti più cristallini del panorama attuale: parliamo di Ajo Motorsport, che è attualmente in testa alla classifica della classe intermedia con il fenomeno Pedro Acosta. Aki Ajo, fondatore e proprietario dell’omonima squadra, è uno dei personaggi più lungimiranti di questo paddock, sotto la sua ala sono già stati tra gli altri Marc Marquez, Jack Miller, Brad Binder, Miguel Oliveira e Augusto Fernandez, tutti attualmente impegnati in MotoGP.

Scopritore di talenti, ma anche persona schietta e pronta a creare un ambiente familiare che possa aiutare i propri piloti a crescere. Sarà questo il segreto del grande successo di Ajo? Indubbiamente, il finlandese è stato in questi anni favorito anche dalla presenza di talenti incredibili all’interno del suo box. L’ultimo, in ordine cronologico, è proprio Pedro Acosta. Lo spagnolo, vincitore del mondiale Moto3 con Ajo nel 2021, suo anno di debutto.

Un talento incredibile il suo, che viene alimentato dal lavoro e dall’ambiente familiare che si è creato nella squadra. Classe 2004, Acosta è solo all’inizio del suo percorso, che Aki Ajo prevede pieno di soddisfazioni. La chiave? Continuare a tenere i piedi per terra e mantenere l’equilibrio tra divertimento e maturità. In proposito, Motorsport.com ha incontrato Aki Ajo e ha potuto fare due chiacchiere proprio sullo spagnolo che è lanciato verso una brillante carriera in MotoGP.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quanto è cresciuto Pedro nel tempo da quando lo conosci?

“Ovviamente, per i piloti che hanno l’opportunità di essere qui ai più alti livelli nel Mondiale MotoGP la vita cambia molto e tutto è focalizzato sulle performance, sull’imparare e capire. Ma il carattere di base di Pedro è sempre lo stesso. Quello che ho visto da quando l’ho conosciuto tre anni fa è che è un ragazzo che è maturato molto, considerando la sua età. Capisce la vita abbastanza bene, vedo che ci sono le regole basilari e lo studio. È buono per la vita, non solo per le corse. Ma sono abituato a dire che le corse sono semplici se le manteniamo tali. Il mio stile per lavorare con i piloti e lo stile di Ajo Motorsport è lo stile di vita. Certamente, ci sono cose tecniche e molto altro. Ma di base, questo è parte della vita e penso che abbiamo bisogno di pensare che le stesse regole della vita vengano applicate nel lavoro qui, come con le relazioni, con altri lavori o con la vita stessa”.

Il suo talento non è mai stato messo in dubbio. Hai lavorato con piloti del calibro di Marquez, Miller, Binder. Come collochi Pedro in questo gruppo?

“È sempre molto difficile fare confronti, e per me non è nemmeno giusto farlo. Quello che è bello per me e per il mio lavoro è che qui abbiamo molti talenti e caratteri diversi che possono avere una buona carriera in questo sport. Ma se trovo delle similitudini è perché i piloti sono più giovani e iniziano a concentrarsi sulle corse con le loro famiglie da quando sono molto piccoli. Se sei sufficientemente maturo nella tua testa e pensi come una persona più adulta, ti aiuta molto. Ma dall’altra parte c’è sempre un equilibrio che devi trovare per divertirti davvero. Non puoi essere troppo serio, devi portare entusiasmo e non dimenticare mai il motivo per cui sei qui, perché è bello guidare le moto. Allo stesso tempo, devi riuscire ad essere abbastanza maturo e restare semplice concentrandoti sulle cose giuste. Molte volte vedo piloti e le loro famiglie concentrarsi troppo su quello che hanno gli altri. È sempre importante restare semplici, se vuoi migliorare la tua prestazione, devi concentrarti sui punti che tu puoi toccare. Non sprecare le tue energie su cose che non puoi fare. Pedro è molto bravo in questo, così come altri campioni. Non voglio fare nomi, ma sono altri piloti con cui ho lavorato in passato, c’è qualcosa di simile tra questi ragazzi forti”.

È per questo che Pedro ha già ottenuto così tanto, perché ha capito che la parte importante della sua vita è la corsa, non lo stile di vita?

“In passato dicevo ad alcuni piloti che siamo dei privilegiati, e ogni mattina, quando apriamo gli occhi e ci ricordiamo che lo siamo, è molto più facile concentrarsi e godersi la giornata. Si rende conto di quanto sia fortunato, di avere il talento che ha e le opportunità di essere qui. Suo padre è un pescatore, ha un peschereccio, e gli ha ricordato alcune volte quando era giovane che ‘è meglio che tu faccia bene questo lavoro o questa barca ti aspetta in mare’. Dice che la pesca non è un brutto lavoro, ma è fortunato ad essere qui, gli piace di più. I piedi per terra, questo è importante. Lui ce li ha”.

Ricordo che qualche anno fa hai detto che Pedro ha tolto la scheda sim dal suo telefono quando ha ottenuto la prima vittoria perché riceveva troppi messaggi. È una caratteristica davvero unica per un pilota così giovane?

“Sì, è un buon esempio di come tenere i piedi per terra. Capire che si è fortunati, ma anche che si è allo stesso tempo un essere umano normale, non una superstar. Piedi per terra”.

Il vincitore della gara e Campione del Mondo Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ovviamente il suo talento lo porterà lontano, ma pensi che sia soprattutto il suo approccio che lo renderà davvero un buon pilota di MotoGP quando arriverà il giorno?

“Questo è un buon consiglio per tutti noi nella vita”.

Come interagisce Pedro con la sua squadra, con gli ingegneri?

“Prima di tutto, il suo carattere aiuta molto in questo lavoro. Inoltre, ha questo talento, questo dono. È talentuoso e ha un buon carattere per essere davvero concentrato su quello che sta facendo. Quindi, anche questo lo aiuta a capire cosa sta succedendo sulla moto. E quando lo spieghi nel modo giusto e comunichi nel modo giusto con il tuo staff, questo ti aiuterà ancora di più”.

Sta raccogliendo sempre più attenzione e potrebbe essere stato difficile per lui. Lo dimostra mai, è mai infastidito da questo?

“Penso che tutti i piloti sappiano che quando si ricevono sempre più cose dai media, fa parte del lavoro e bisogna capirlo. Non si può lottare contro questo. Non credo che a molti di loro piaccia dedicare così tanto tempo a questo aspetto quando si hanno altri lavori da fare e ci si deve concentrare davvero. Questo sport è uno dei più difficili al mondo e per molti aspetti è uno sport speciale. Quindi, ovviamente, non si può esagerare, e questo è il lavoro del management e della squadra: proteggere il pilota, concentrarsi sulle cose giuste e tenere tutto sotto controllo. Ma prima di tutto bisogna accettare che questo fa parte del lavoro e insieme alle persone bisogna tenerlo sotto controllo. Senza il pubblico non abbiamo nulla e questo è il servizio per loro”.

Aki Ajo, Red Bull KTM Ajo Photo by: Alexander Trienitz

Si sente orgoglioso di aver lavorato con Pedro e di averlo fatto diventare un futuro pilota della MotoGP?

“Direi semplicemente che, forse anche per il mio carattere, ho lavorato bene con un certo tipo di piloti, per esempio Jack Miller o anche lo stesso Pedro, che hanno davvero i piedi per terra. Anche Brad Binder ha avuto la fortuna di lavorare con l'ultima generazione di ragazzi della vecchia scuola. Pedro mi sembra uno degli ultimi in questo paddock ad essere un ragazzo della vecchia scuola, insieme a Jack, Brad e Miguel Oliveira. Mi piace molto e forse ad alcuni piloti più giovani manca ancora questa parte. Penso che a volte abbiamo bisogno di ragazzi della vecchia scuola, che non ci siano solo quelli che fanno i modelli su Instagram. In qualche modo penso che sia anche il loro punto forte”.

Tra 15 anni guarderemo a Pedro Acosta come a un vero grande della MotoGP?

“Credo che Pedro sia uno di quei giovani, uno dei pochi, che avranno un futuro davvero brillante”.