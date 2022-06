Moto2 | Acosta: femore fratturato facendo cross, dovrà operarsi

Pedro Acosta, una delle stelle emergenti del Motomondiale, attualmente impegnato in Moto2, categoria in cui ha ottenuto la sua prima vittoria poche settimane fa al Gran Premio d'Italia, ha subito un infortunio alla gamba sinistra martedì, mentre si allenava facendo motocross.

Il pilota di Murcia, che l'anno scorso nella sua prima stagione nel Mondiale si è laureato campione della Moto3, si sottoporrà a un intervento chirurgico, secondo El Periódico, per una frattura netta del femore della gamba sinistra, cosa che lo rende ottimista riguardo ad un rapido recupero.

Acosta è arrivato secondo nel Gran Premio di Germania della Moto2 di domenica, dietro al compagno di squadra Augusto Fernandez, e salterà il Gran Premio d'Olanda, che inizierà venerdì sul tracciato di Assen.

Molti piloti del Campionato del Mondo hanno viaggiato direttamente dal Sachsenring, in Germania, ad Assen, ma Acosta ha deciso di tornare a casa e prepararsi a fondo per la gara di questo fine settimana, l'ultima prima della pausa estiva, nella quale voleva a tutti i costi portare a casa un buon risultato per dare continuità al suo momento positivo.

Alla fine, Acosta non potrà correre ad Assen, ma avrà tempo per recuperare dall'operazione fino alla prima settimana di agosto, quando il campionato riprenderà con il Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone.

Il pilota di Murcia, attualmente ottavo nella classifica della Moto2 con 75 punti, a 58 punti dal leader Celestino Vietti, si sottoporrà questa settimana a un intervento chirurgico presso la Clinica Dexeus di Barcellona.

