Marini secondo e contento: è il nuovo leader in Moto2

Al via dall’ottava casella della griglia, Luca Marini ha subito recuperato posizioni risalendo la classifica fino al terzo posto prima dell’esposizione della bandiera rossa a causa di un incidente che ha coinvolto diversi piloti.

In prima fila per il secondo start, ha preso la scia di Jorge Martin e ha centrato il secondo posto finale. Con il podio di oggi, il 12esimo in Moto2, è primo nella classifica generale (78 punti ndr).

"Sono partito bene in entrambe le gare: nella prima, ho recuperato tanto terreno e mi sentivo davvero bene. La seconda, direttamente dalla prima fila, è stata più facile, ma Jorge (Martin ndr) aveva qualcosa in più. È stato veloce tutto il weekend, ho provato ad inseguirlo, ma facevo fatica nel T3, un aspetto su cui lavorare nel GP della prossima settimana" ha detto Marini.

"Sono stato l'unico a scendere in pista per la gara con la gomma soft davanti, mentre gli altri avevano la dura. Faremo quindi qualche altra prova in questo senso il prossimo venerdì con tutto il Team per fare uno step in avanti. Come sempre, hanno fatto un gran lavoro".

Sesta piazza per Marco Bezzecchi, velocissimo alla partenza, ma penalizzato da due piccoli errori alla curva 3 che lo hanno costretto a cedere posizioni. Ha recuperato sul gruppo davanti a lui e ha lottato fino al traguardo.

"Nel complesso, un bel weekend. Oggi ero molto competitivo, la squadra ha fatto un gran lavoro e mi ha caricato molto. Sono partito bene nel primo start ed ero in quarta posizione quando hanno dato la bandiera rossa. Bene anche la seconda, ero terzo, ma ho fatto due lunghi alla curva 3 e ho perso molte posizioni" ha detto Bezzecchi.

"Ho cercato di recuperare, ma sono rimasto bloccato nel gruppo, in lotta con Lowes e non sono riuscito ad andare oltre il sesto posto. Un vero peccato, per i due errori, perché ero molto veloce e mi sono divertito molto. Tra una settimana torneremo al lavoro per puntare al podio".