La Moto2 in pista a Jerez per due giorni di test

Alla fine della stagione 2020 della Moto2 alcuni piloti, tra cui Albert Arenas e Raul Fernandez, sono rimasti a Portimao lunedì scorso per prendere contatto con le nuove moto che guideranno nel 2021. Oggi e domani inoltre, insieme ad altri piloti saranno a Jerez de la Frontera.

Aprilia, che lunedì e martedì ha già girato sulla pista andalusa con la MotoGP perché è l'unico team con le concessioni per il 2021, cede il passo alla Moto2 per un test privato di due giorni in cui si potranno vedere diversi esordi. Tra questi, troveremo il vicecampione del mondo Moto3 Tony Arbolino, che debutta nella classe di mezzo con il team Intact GP. Parteciperà anche il suo compagno di squadra per il 2021 Marcel Schrotter.

Chi invece ha preferito saltare questi test è stato il britannico Sam Lowes, che deve far fronte all'infortunio alla mano destra ed il team Marc VDS sarà in pista solamente con Augusto Fernandez. Anche il team SAG dovrà contare solo sul supporto di un solo pilota, Thomas Luthi farà la prima presa di contatto con la sua nuova squadra.

Altri piloti che passeranno alla classe intermedia sono Barry Baltus, che esordirà con NTS, e Hafizh Syahrin, che lascia il Team Aspar. Lorenzo Baldassarri ritroverà i membri del team Forward Racing e condividerà il box con Simone Corsi. Il posto vacante lasciato da Baldassarri nel team Pons Racing verrà occupato da Stefano Manzi, che sarà in pista in questi due giorni.

Dopo aver lottato per il titolo fino all'ultima gara in Portogallo, Marco Bezzecchi sarà a Jerez con la VR46. Lì sarà per la prima volta con Celestino Vietti, promosso in Moto2 dalla Academy di Valentino Rossi. L'altro team che prende parte ai test è American Racing, dove oltre a Marcos Ramirez, vedremo anche Cameron Beaubier, che torna nel mondiale dopo aver vinto per cinque volte il MotoAmerica nella categoria Superbike.

I piloti sono in pista dalle 10 alle 18, se il meteo lo permetterà, dato che per oggi è prevista pioggia e qualcuno potrebbe già pensare di girare il venerdì se il tempo migliora.