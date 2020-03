La gomma anteriore "tradisce" Marini e Bezzecchi a Losail

Una domenica dall’epilogo amaro quella dello Sky Racing Team VR46 a Doha dove si è corso il GP del Qatar. Dopo aver impressionato nella prima metà di gara, Luca Marini e Marco Bezzecchi sono stati costretti a cedere posizioni nel finale.

Scattato dalla seconda casella della griglia, Luca ha subito preso la testa della corsa e ha imposto il suo ritmo guidando il gruppo per ben 14 dei 20 giri previsti. Sorpreso da un anomalo calo di confidenza sullo pneumatico anteriore è stato costretto ad alzare il ritmo. 12esimo al via dell’ultima tornata, è caduto a pochi metri dalla bandiera a scacchi senza riportare grosse conseguenze dopo un check al centro medico del circuito.

"Non il finale che avrei voluto: sono partito bene, mi sentivo davvero a mio agio in pista e sono riuscito a fare un gran ritmo per due terzi di gara. Giravo in 1.59, poi improvvisamente ho perso confidenza con la gomma davanti e ho dovuto cambiare passo" ha raccontato Luca.

"Sono stato costretto a cedere tante posizioni, ma non ho potuto fare diversamente. Peccato per la caduta nell’ultimo giro, non so esattamente cosa sia successo, ma ho preso una gran botta. Fortunatamente dopo un check al centro medico possiamo escludere conseguenze" ha aggiunto.

Sorte simile anche per Marco Bezzecchi, protagonista nel gruppo dei più forti fino a 6 giri dalla bandiera a scacchi quando ha iniziato a perdere fiducia alla guida. Settimo alla partenza, ha chiuso al 12esimo posto conquistando i suoi primi punti (4 ndr) con i colori dello Sky Racing Team VR46.

"Fino a tre quarti di gara è andata davvero bene: ero in lotta con i primi e le sensazioni alla guida erano buone. Improvvisamente però a 6, 7 giri dal traguardo ho iniziato a perdere fiducia sulla gomma anteriore, principalmente sul lato destro, e ho sofferto fino alla bandiera a scacchi per riuscire a finire la gara. Un vero peccato per tutto il Team perché anche Luca ha avuto un problema simile. Purtroppo è difficile prevedere situazioni come queste" ha concluso Bezzecchi.