Jorge Martin positivo al Coronavirus, salta Misano

Duro colpo per le ambizioni iridate di Jorge Martin. Stando a quanto ha riportato AS, il pilota del Team Ajo, attualmente secondo in Moto2, a sole 8 lunghezze dal leader Luca Marini, è infatti risultato positivo al COVID-19 e non potrà scendere in pista in occasione del Gran Premio di San Marino.

Secondo il protocollo studiato dalla Dorna, il pilota spagnolo dovrà quindi osservare un periodo di quarantena e non potrà essere della partita questo fine settimana a Misano.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte della Dorna, che dovrebbe arrivare oggi, resta invece ancora da capire la situazione riguardo al secondo appuntamento sul tracciato romagnolo, il Gran Premio d'Emilia Romagna previsto per la settimana scorsa.

Tra le altre cose, Martin non sarebbe il solo pilota ad essere risultato positivo al test effettuato prima del GP come da routine. Pure John McPhee viene indicato come possibile positivo e anche in questo caso la sua sarebbe un'assenza pesante in Moto3, visto che al momento lo scozzese occupa il terzo posto nella classifica iridata, seppur distanziato di 39 lunghezze dal leader Albert Arenas.