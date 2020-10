Italtrans sceglie Roberts per sostituire Bastianini nel 2021

Italtrans Racing Team ha annunciato l’accordo con Joe Roberts, che dalla prossima stagione 2021 sarà il nuovo portacolori della squadra bergamasca. Il pilota statunitense, classe 1997, prenderà ufficialmente il posto di Enea Bastianini, che passa di categoria entrando in MotoGP, e affiancherà Lorenzo Dalla Porta, quest’anno al suo esordio in Moto2.

Americano di Malibú, dal 2011 al 2013 ha gareggiato nella Red Bull Rookies Cup, continuando nelle stagioni successive a correre e vincere diversi titoli nei campionati nazionali statunitensi. Il suo esordio nel Motomondiale arriva nel 2017, quando sostituisce Yonny Hernandez in Moto2. Il 2018 è l’anno della consacrazione alla MotoGP, con la prima stagione completa nella categoria intermedia, avventura che continua nel 2019 e nel 2020.

Al suo quarto anno nel Motomondiale classe Moto2, in questa stagione Roberts si sta confermando insieme all’American Racing Team tra le più recenti promesse della categoria, con tre pole position e un podio grazie alla terza posizione conquistata nel Gran Premio della Repubblica Ceca.

Con Joe Roberts al suo quinto anno in Moto2 e Lorenzo Dalla Porta alla sua seconda stagione, Italtrans Racing Team rinnova il suo impegno ai massimi livelli nel Campionato del Mondo MotoGP.

"Sono davvero molto contento di entrare a far parte della squadra dalla prossima stagione 2021! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a Giovanni Sandi e imparare il più possibile grazie alla sua grande esperienza e all’aiuto del suo staff. L’obiettivo è vincere e lottare per il titolo iridato. Voglio ringraziare Italtrans per l’opportunità che mi ha dato: sarà un grande passo per la mia crescita e la mia carriera da pilota" ha commentato Roberts.

"Joe è un giovane pilota di grande prospettiva ed era esattamente la figura che cercavamo. Per Italtrans Racing Team è importante strutturare un progetto insieme ai giovani talenti emergenti e siamo felici di poter avere in squadra un pilota con le sue qualità e caratteristiche. La sua maggiore esperienza in Moto2 sarà un valore aggiunto non solo per il team, ma anche per Lorenzo Dalla Porta, che al suo secondo anno in categoria potrà contare sul suo supporto e i suoi consigli. Auguro a entrambi un 2021 ricco di soddisfazioni!" ha aggiunto Laura Bertolussi di Italtrans.

"Sono molto contento dell’ingaggio di Joe. Non è un rookie, in quanto ha già esperienza in Moto2. In questa stagione sta ottenendo degli ottimi risultati e mettendo in mostra un grande potenziale. Abbiamo spinto per averlo nella nostra squadra: crediamo molto in lui e nelle sue qualità. Anche lui vuole puntare in alto come noi e sono certo che i nostri obiettivi si potranno concretizzare insieme" ha concluso il direttore tecnico Giovanni Sandi.