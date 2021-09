Ecco la lista dei team per la stagione 2022 di Moto2 e Moto3

La stagione 2022 è ormai sempre più vicina e, mentre il campionato in corso si avvia verso le sue fasi conclusive, si sta delineando il prossimo anno. La FIM ha diramato l’elenco delle squadre ammesse alle classi Moto2 e Moto3 per il 2022, definendo i tratti di quella che sarà la griglia di partenza della prossima stagione.

Le domande di partecipazione si chiudevano il 26 agosto e i team provvisoriamente accettati avevano avuto tempo fino al 16 settembre per confermare o meno la propria presenza. La lista definitiva verrà ufficializzata in occasione del Gran Premio di Valencia, appuntamento conclusivo del 2021 a novembre. Fino ad ora, sono state confermate 15 squadre, ognuna con due piloti, per ogni classe.

In Moto2 è stata confermata la presenza del team Yamaha VR46 Master Camp e dell’Aramco VR46 Team. Per ciascuna classe, quindi ci sono 30 piloti fino ad ora. Di seguito l’elenco dei team confermati al 16 settembre.

MOTO3 (30 piloti) MOTO2 (30 piloti) AVINTIA VR46 RIDERS ACADEMY AMERICAN RACING BOE OWLRIDE ARAMCO VR46 TEAM CIP GREEN POWER ASPAR TEAM GASGAS ASPAR TEAM ELF MARC VDS RACING TEAM HONDA TEAM ASIA FLEXBOX HP40 LEOPARD RACING IDEMITSU HONDA TEAM ASIA MT HELMETS - MSI RACE TECH ITALTRANS RACING TEAM PRUESTELGP LIQUI MOLY INTACT GP RED BULL KTM AJO MV AGUSTA FORWARD RACING RED BULL KTM TECH3 NTS RW RACING GP RIVACOLD SNIPERS TEAM PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM SIC58 SQUADRA CORSE RED BULL KTM AJO STERILGARDA MAX RACING TEAM SPEEDUP RACING TEAM MTA TEAM GRESINI Moto2 VISION TRACK HONDA YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM