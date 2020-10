Bezzecchi: "Peccato per il sorpasso all'ultima curva"

Una gara dalle condizioni davvero insidiose quella che si è chiusa a Le Mans con il terzo posto di Marco Bezzecchi e la 17esima posizione di Luca Marini. Dopo la sessione di warm up sull’asciutto, un improvviso scroscio di pioggia si è abbattuto su Le Mans complicando i piani dello Sky Racing Team VR46.

Scattato dalla quinta casella della griglia con gomma da asciutto e asfalto umido, Marco ha cercato di non prendere troppi rischi rimanendo comunque nella scia dei più forti. Secondo al via dell’ultimo giro, ha perso la piazza d’onore proprio all’ultima curva, subendo il sorpasso di Remy Gardner.

"Sono contento di questo terzo posto anche se un po’ di amaro in bocca rimane per il sorpasso proprio all’ultima curva. Oggi è stato un vero terno al lotto per tutti: non ci aspettavamo una gara sul bagnato invece ha iniziato a piovere subito dopo la Moto3. Sono partito bene, ho cercato di non prendere rischi, di usare la testa e di centrare il massimo risultato possibile senza sprecare nulla" ha detto Bezzecchi.

Weekend più difficile invece per Luca. A causa delle cadute di venerdì, ha dovuto rinunciare a parte delle sessioni di libere e domenica si è trovato per la prima volta in pista con questo tipo di meteo. Dopo una buona partenza, ha fatto fatica a tenere il ritmo.

"Una gara difficile: le cadute di venerdì non mi hanno aiutato, non avevo feeling con la moto e non sono riuscito a scaldare bene le gomme i primi giri. Ho fatto tanta fatica".

Con i punti conquistati in Francia, Bezzecchi è al terzo posto nella generale (130 punti). Confermata anche la testa nella classifica dedicata ai Team (280 punti) e la leadership di Marini (150 punti).