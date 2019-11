Bel colpo Marc VDS: è Augusto Fernandez l'erede di Alex Marquez

Appena sei giorni fa la Marc VDS ha perso Alex Marquez, che ha seguito la grande opportunità offerta dalla Honda, approdando in MotoGP con la squadra ufficiale della Casa giapponese, ma il team di Marc van der Straten non è rimasto con le mani in mano.

Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti ha annunciato di aver messo sotto contratto uno dei prospetti più interessanti della classe di mezzo, che ad un certo punto in questa stagione era sembrato poter essere il rivale più temibile per Marquez nella corsa al titolo, ovvero Augusto Fernandez.

Il 22enne madrileno ha infatti vinto tre gare nel 2019, salendo sul podio anche in altre due occasioni e chiudendo alla fine il Mondiale al quinto posto. Numeri che hanno portato la Marc VDS a sceglierlo per affiancere il già annunciato Sam Lowes.

"Sono davvero felice per l'opportunità che la Marc VDS mi ha dato di entrare a far parte della loro grande famiglia. E' un sogno diventato realtà poter continuare la mia crescita in una grande squadra come questa" ha detto Fernandez.

"Il mio obiettivo è quello di dare il massimo e lavorare molto duramente per vincere delle gare ed avere l'opportunità di lottare per il Mondiale. Voglio ringraziare Marc van der Straten, il team e gli sponsor per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Prometto di fare tutto ciò che è in mio potere per non deluderli e ripagare la loro fiducia con dei buoni risultati".

La firma di Fernandez con la Marc VDS crea ora un vuoto all'interno del Pons Racing. La compagine spagnola potrebbe aprire le sue porte a Mattia Pasini, che nel 2019 aveva proprio sostituito Fernandez ad Austin, cogliendo un ottimo quarto posto.