Bastianini: "Mondiale? A Brno non ci ho pensato e ho vinto"

Enea Bastianini ora sembra pronto per qualcosa di davvero importante. La maturazione che ha fatto il pilota del Team Italtrans è lampante e ora sembra lui il grande favorito nella corsa al titolo 2020 della Moto2.

La stagione era iniziata alla grande, con un podio nella gara d'apertura in Qatar. Poi c'è stata la lunghissima pausa dettata dal COVID-19 e quello che è ne è emerso è un "Bestia" schiacciasassi per la concorrenza.

Nella prima gara a Jerez ha dovuto un po' riprendere le misure alla sua Kalex ed è venuto fuori un nono posto, ma poi non ce n'è stato più per nessuno, con un dominio assoluto nei Gran Premi di Andalusia e di Repubblica Ceca, nei quali ha disputato in testa ogni singolo giro.

Roba alla Lewis Hamilton, per fare un paragone con la Formula 1. E anche la classifica infatti dice questo, perché dopo quattro appuntamenti i punti in cascina sono 73 e il diretto inseguitore, Luca Marini, è lontano 15 lunghezze.

"Sicuramente è una stata un'altra giornata super" ha detto Enea ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD, raccontando il successo di Brno. "Sono partito bene, mi sono messo subito in testa. Dopo qualche giro, ho visto che Lowes mi rimaneva dietro, quindi ho pensato che si sarebbe anche potuto avvicinare".

"Guardando la tabella, il distacco invece rimaneva invariato e quindi ho provato a spingere, dando tutto quello che avevo, ed è venuta fuori questa splendida vittoria".

A favorire la sua crescita c'è stato sicuramente il lavoro con un capo tecnico di esperienza come Giovanni Sandi, che non perde occasione per parlare bene di Enea, anche se la cosa è reciproca.

"Ha molta importanza. Ho notato che lui ha molta stima di me ed è una sensazione molto bella. Credo molto in Giovanni e in quello che fa la squadra. Molte volte è stato lui a farmi crescere, se vogliamo dire così, quindi è anche merito suo se oggi sono qui".

Dopo due vittorie di fila, il pensiero al Mondiale sembrerebbe d'obbligo, ma con ancora 10 gare da affrontare, secondo Bastianini è ancora presto per fare questi ragionamenti: "Alla fine a Brno non ci ho pensato ed ho vinto. Dobbiamo solo continuare così".

Guarda il Gran Premio myWorld d’Austria live su DAZN. Attiva ora