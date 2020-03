Bastianini: “Ho faticato con il motore ma spero nel podio sempre”

In un fine settimana più che particolare per il mondiale, la Moto2 ha disputato la prima gara della stagione a Losail, che ha visto trionfare Testuta Nagashima. Il giapponese ha avuto la meglio su Lorenzo Baldassarri ed Enea Bastianini, che completano il podio e regalano all’Italia un grande risultato al termine di una gara spettacolare che li ha visti duellare.

Bastianini ha accusato qualche problema in più del connazionale, complice anche un motore meno performante che non ha aiutato sul lungo rettilineo di Losail: “Probabilmente questa carenza di motore non è grande – spiega Bastianini al termine della gara – nel senso che era una cosa che io notavo perché non riuscivo a superare nel rettilineo, ma quando ero davanti io mi superavano. Perciò ho fatto fatica anche alla fine con Baldassarri, infatti ho cercato di attaccarlo nei curvoni veloci e abbiamo perso contatto con Nagashima. Ma comunque lui andava molto veloce, quindi sarebbe stato difficile recuperarlo, però alla fine ci siamo divertiti. Vediamo se la prossima volta riusciremo a far andare la moto più forte”.

Il pilota del team Italtrans ha pagato una sofferenza di motore che non gli ha permesso di essere efficace quanto voleva, ma è comunque soddisfatto del risultato ottenuto nella giornata odierna, frutto anche di una buona qualifica che lo ha visto scattare dalla prima fila per la prima volta in Moto2: “Partire davanti aiuta. Ho perso qualche posizione a metà gara e mi sono ritrovato quarto, quinto, ma sempre a contatto con i primi. È stata tosta, ma sono riuscito a salvaguardare le gomme per gli ultimi giri e finire sul podio”.

“Non so se potevamo giocarci la vittoria, perché Nagashima era veramente forte. Negli ultimi due o tre giri aveva una marcia in più. Però non saprei dire se avessi potuto combattere con lui, perché io ero rapido nei settori veloci, mentre Baldassarri lo era nei settori lenti, quindi nella bagarre abbiamo perso contatto da lui”.

Anche il nuovo acceleratore introdotto da Kalex può averlo aiutato? Bastianini non crede che sia stato incisivo, ma sicuramente lo ha aiutato: “Sinceramente per i test lo avevamo tolto, poi rimontato e non aveva influito così tanto. Però mi ero trovato meglio con l’aggancio del gas e ho deciso di tenerlo per la gara”. Al termine del Gran Premio del Qatar sa qual è il suo potenziale e si pone l’obiettivo di essere sempre presente nelle prime posizioni: “Voglio guardare gara per gara, l’importante è continuare così, finire sul podio e fare delle belle gare, a fine campionato vedremo come siamo messi, ma l’obiettivo è quello di essere sempre tra i primi”.