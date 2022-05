MotoAmerica | Paura per Petrucci in Gara 2, caduto a quasi 300 km/h!

L’avventura di Danilo Petrucci al MotoAmerica procede con ottimi risultati, il pilota di Terni colleziona podi ed è leader della classifica, ma il terzo posto di Gara 2 disputata domenica al VIR sarà difficile da dimenticare. Alla bandiera a scacchi infatti è transitato in terza posizione dopo un arrivo in volata con il rivale Mathew Scholtz, ma proprio dopo la linea del traguardo si è schiantato ad altissima velocità rimediando diverse escoriazioni.

Tanta paura per il pilota Ducati, che è stato protagonista di un incidente non ripreso dalle telecamere, ma la cui dinamica è stata spiegata dallo stesso Petrucci. Nel tentativo di evitare un altro pilota infatti, ha perso il controllo della sua moto, finendo a quasi 300 km/h nella via di fuga. Nell’impatto con il suolo, si è procurato escoriazioni, ematomi e diversi tagli, il più profondo alla caviglia, a cui sono stati applicati dei punti.

Danilo Petrucci dopo la caduta nel MotoAmerica Photo by: Danilo Petrucci

Il finale di gara al cardiopalma dunque si è protratto anche dopo la bandiera a scacchi, con il ternano rimasto a terra per qualche secondo in attesa di soccorsi che non sono mai arrivati. Qui scatta infatti la polemica, sollevata proprio da Petrux, che tramite i suoi profili social non solo ha spiegato la dinamica dell’incidente, ma anche ciò che è accaduto dopo la caduta. Quella che Danilo Petrucci definisce una delle cadute più brutte della sua carriera, si è trasformata in un incubo anche per quanto successo subito dopo, non avendo ricevuto la minima assistenza.

Così Petrucci spiega l’accaduto sul proprio profilo Instagram: “Solo per informarvi, sono caduto a 280 km/h sulla linea del traguardo che è su un curvone di sesta piena per evitare un mio avversario. Ho buttato giù tre pannelli pubblicitari, ho diverse bruciature e ematomi e un profondo taglio alla caviglia con cinque punti. Ho rotolato per oltre cento metri, una delle più brutte cadute della mia carriera. Sono stato più di due minuti sdraiato a terra col rumore delle moto che passavano a fianco senza che nessuno mi aiutasse, fino a quando da solo mi sono alzato e sono andato a piedi al centro medico”.

Al termine di questo round, Danilo è ancora leader della classifica con 100 punti, 4 in più del suo rivale Mathew Scholtz, mentre il campione in carica Jake Gagne è terzo. Il prossimo appuntamento del campionato è il 3 e 4 giugno a Elkhart Lake.