Vallelunga - qualifiche: Jankavicius sull'asciutto, Scionti sul bagnato

QUALIFICA 1

Il primo turno di qualifica prende il via in tarda mattinata, in un clima fresco e assolato.

Le prime fasi vengono animate da un contatto alla Roma tra Malvestiti e Makarovski che, fortunatamente per entrambi, non causa problemi alle due vetture se non qualche graffio alle carrozzerie.

Già tra i più veloci nella giornata di venerdì, anche in qualifica il lituano Povilas Jankavicius si dimostra a proprio agio sul circuito di Vallelunga, andando a segnare il miglior tempo.

"Sono contento della mia qualifica. Non è la prima volta che corro qui, c'ero già stato nel 2014 e mi ricordavo un pochino. Per la seconda qualifica mi aspetto che molti piloti miglioreranno la propria velocità, dovremo confrontare i vari settori per vedere chi sarà il più veloce."

Secondo tempo per Francesco Malvestiti, che proverà a tenere aperta la lotta per il titolo partendo domani dalla prima fila, con Mainetti e De Marco alle sue spalle.

Buona prestazione anche per l'esordiente Damanteche si qualifica decimo.

QUALIFICA 2

Le condizioni in Qualifica 2 sono completamente differenti rispetto solo a poche ore prima: un importante scroscio di pioggia bagna il Piero Taruffi e costringe tutte le vetture e a prendere la via della pista montando le Yokohama da bagnato.

Ci vuole qualche attimo prima che i driver prendano confidenza con condizioni di aderenza tanto diverse e la prima fase della qualifica vede intervenire per ben tre volte la direzione gara con tre Full Course Yellow per permettere il recupero di alcune vetture andate lunghe o in testacoda.

Quando finalmente si riescono a segnare dei tempi veloci è Scionti a segnare il fantastico 2'06.669 che vale la pole di Gara 2.

"All'inizio è stato un po' difficile, poi man man che andavamo avanti le temperature sono salite come dovevano e la macchina era perfetta. Devo ringraziare la squadra per questa splendida pole position."

Dietro a Scionti, De Marco, molto soddisfatto della prestazione sul bagnato, e terzo il sorprendente Mainetti, che si conferma in seconda fila anche per Gara 2.



Domani Gara 1 prenderà il via alle 9.40, mentre Gara 2 scatterà alle 16.15. Entrambe le gare saranno in live streamingl canale YouTube di Mitjet Italia e sulla pagina Facebook, ma anche in diretta TV su Go-Tv, canale 163 del digitale terrestre.