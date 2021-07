Vallelunga: Jankavicius e De Marco vincono anche Gara 2

Gara 2 a Vallelunga prende il via alle 16.15, con un cielo finalmente sereno.

Paparusso non può prendere parte alla seconda Gara perché il team non ha il tempo di rimettere in sesto differenziale e cambio, nonostante il pilota fosse disposto a stringere i denti e a provare a guidare infortunato.

Al via parte bene Scionti, ma la sua leadership dura pochissimo: De Marco passa in testa, subito inseguito da Jankavicius.

Il lituano del team Arctic è scatenato: raggiunge De Marco, lo passa e costruisce subito un piccolo gap che lo mette al sicuro. De Marco intanto è impegnato in un bel duello con Malvestiti che gli si incolla al posteriore e prova e mettergli pressione, ma il pilota di Ala Racing resiste bene e prende un po' di margine.

A 10 minuti dal termine Benedetti è costretto al ritiro per un problema tecnico mentre Fossati è autore di un'escursione in ghiaia senza conseguenze. E mentre Scionti scivola indietro inesorabilmente fino al settimo posto finale, Malvestiti prova nell'ultimo giro a mettere ancora De Marco sotto pressione, senza risultato.

Jankavicius corona così una splendida doppietta, mentre De Marco esulta per il pieno di punti in campionato.

Un campionato ora ufficialmente riaperto, con Malvestiti davvero vicino a Scionti e De Marco che torna prepotentemente in lizza per la vittoria.

Il quinto, ultimo e decisivo round, si correrà di nuovo sulla splendida pista del Mugello, dal 15 al 17 Ottobre. Solo allora sapremo chi sarà il campione MIRS 2021!