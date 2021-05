Spettacolare Scionti in Gara 2 a Monza!

Un entusiasmante sfida all’ultimo metro lungo 25 minuti, ecco cosa è stata Gara 2 a Monza!

Mainetti non riesce a prendere il via dopo l’incidente di Gara 1, così come il compagno di colori Calcinati. Si schierano invece Zollo, con la 11 e Giudice, con la 1.

L’inizio gara vede una sfida a tre per la prima posizione, con protagonisti Francesco Malvestiti, Romain Damiani e Roberto Benedetti.

Ad ogni staccata un sorpasso, un tentativo, un allungo, sempre con estrema correttezza e capacità da parte di tutti e tre i piloti, che si avvicendano in testa.

Ma il vero protagonista è Scionti che rimonta dall’ultima piazza dopo la qualifica sfortunata e che, quando mancano ancora 14 minuti, arriva a passare Polese, protagonista anch’egli di un’ottima prestazione. Polese cerca di resistere al ritmo di Scionti, ma commette un errore che lo spedisce in ghiaia alla Roggia: Safety Car.

La Safety Car ricompatta il gruppo ed è proprio l’occasione che Scionti aspettava. Il restart è infuocato, con più di una staccata a tre per la prima posizione.

Il momento decisivo è all’ultimo giro: alla staccata della Roggia Damiani è autore di un contatto che lo spedisce fuori. Scionti lo evita e va lungo nella via di fuga, aggirando regolarmente la chicane, uscendo in testa alla corsa, sebbene tallonato da Malvestiti.

Il duello tra i due si protrae fino alla staccata della Parabolica, tirata al limite da entrambi: è Scionti a uscire in testa e a vincere!

Con lui sul podio salgono Bendetti e Ferloni, dopo la penalizzazione che arretra Malvestiti.

Ferloni è anche il migliore dei giovani, con una prestazione in crescendo fino al podio, mentre Paparusso è il migliore tra i senior.

Prossimo appuntamento a Misano, tra tre settimane!