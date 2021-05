MitJet, Monza, Qualifiche: Damiani-Damiani per due pole francesi

QUALIFICA 1

Qualifica 1 prende il via alle 8.30 del mattino del sabato con cielo coperto e temperature miti.

Il primo colpo di scena ancora prima del verde: Cosentino schiera la sua vettura in pitlane, ma viene fermato da un problema elettrico al motore.

Malvestiti e Giudice dettano il passo nelle prime fasi della qualifica, ma con il passare dei minuti sono le due vetture di Mitjet International e Arctic Energy ad abbassare progressivamente il limite, fino al 2:10.284 segnato dalla n12 di Manu Diamiani che riesce a scendere drasticamente sotto i tempi di ieri, seguito a ruota da Jankavicius, con la vettura n17 a +0.434.

Damiani che si è detto molto soddisfatto della propria vettura, e molto contento di poter correre su una pista prestigiosa ed affascinante come Monza. “Sono super contento di aver fatto la pole su un circuito mitico come Monza. Per noi francesi poter correre qui è favoloso.”

Non esattamente felice della prestazione Jankavicius, che sentiva di avere la possibilità di fare un tempo migliore: “Sono anche un po’ preoccupato di partire in prima fila domani, con tutto il gruppo dietro di me che avrà la possibilità di sfruttare la scia… vedremo domani!”

Problemi al cambio per Ferri, costretto allo stop quando mancano poco più di tre minuti al termine, così come Benedetti che parcheggia in pitlane nello stesso momento.

Per Ala Racing e The Club previsto del lavoro extra per poter mettere in pista le vetture per la seconda qualifica.

QUALIFICA 2

Mentre The Club e Giudici riescono nell’impresa di preparare le vetture per la seconda qualifica, Ala Racing deve rinunciare a schierare la vetture di Zollo.

Benedetti in splendida forma detta subito il passo, dopo un primo Full Yellow Course a causa di una escursione in ghiaia della n11 di Polese. In accordo con il compagno di squadra, Benedetti e Malvestiti riescono benissimo a darsi la scia a vicenda, con ottimi risultati sul cronometro: Malvestiti sarà infine terzo.

Verso la fine della sessione però Benedetti è costretto in pitlane da una piccola noia tecnica proprio quando gomme e pista erano pronte per dare il meglio. È così che Romain Damiani riesce a beffare l’italiano sulla bandiera, segnando un ottimo tempo che vale la pole position per la gara di domani sera: 2.11.223.

Sarà quindi il duo dei Damiani, Manu in Gara 1 e Romain in Gara 2, a comandare il gruppo allo start domani in entrambe le gare. Gara 1 con via alle 12.40 e Gara 2 con partenza alle 17.20, entrambe live su Go-Tv (Canale 163 del Digitale Terrestre) e in streaming live sulla pagina Facebook e sul canale di Mitjet Italia Racing Series.