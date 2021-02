Mitjet: test collettivi il 16 marzo a Cervesina

Mitjet Italia Racing Series organizza una sessione di test collettivi dedicata a tutti gli iscritti al campionato per Martedì 16 Marzo sulla pista del circuito Tazio Nuvolari di Cervesina.

La pista sarà in esclusiva per Mitjet Italia, a disposizione degli aderenti dalle 9.00 alle 17.30, nella modalità “Open Pit”, ovvero senza alcuna limitazione di accesso al tracciato. L'unico limite sarà quello relativo al numero di accessi contemporanei: saranno al massimo 25 le vetture che potranno entrare in pista nello stesso momento.

Per aderire, scrivere a info@mitjetitalia.it.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e dovranno essere confermate entro il 5 Marzo.

Il costo per la partecipazione è di € 650,00 (IVA inclusa) a vettura.

La sessione di test sarà in forma privata e a porte chiuse.

Sarà una bella occasione per ricominciare finalmente l’attività in pista, in preparazione ai cinque appuntamenti del campionato 2021.

Il tracciato Tazio Nuvolari si trova a Cervesina, in provincia di Pavia, ed è un tracciato molto tecnico della lunghezza di 2805 metri, perfetto per sfruttare al massimo una Mitjet nei veloci cambi di direzione.

Si ricorda a tutti gli interessati l’obbligo di utilizzo dei necessari dispositivi di sicurezza omologati, nonché il rispetto delle comuni precauzioni anti Covid-19, secondo il protocollo messo in atto dal circuito stesso.