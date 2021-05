Jankavicius vince Gara 1 a Monza

25 minuti con il fiato sospeso per la prima gara della Mitjet Italia Racing Series sulla pista di Monza. Alla fine, giunta con qualche secondo di anticipo per una bandiera rossa, a regolare il gruppo è il lituano Jankavicius che partiva dalla seconda piazza.

Ma andiamo con ordine. Sulla griglia di partenza le vetture si schierano in perfetto orario e si allineano dietro alla safety car, con il poleman Damiani a partire dal lato destro dello schieramento.

Tutti i piloti sono bravissimi a mantenere il sangue freddo alla prima staccata: passano tutti indenni alla prima curva.

Il gioco delle scie tiene il gruppo compatto e si accendono subito delle battaglie interessanti. Jankavicius, Damiani, De Marco e Malvestiti sono in lotta serrata fin dal primo giro e mettono in pista tutto un repertorio di staccate, passaggi all’esterno e sorpassi al limite davvero spettacolare ed estremamente corretto.

Al restart dopo una breve Safety Car il francese Damiani esagera in un attacco per la seconda posizione in seconda variante, perdendo clamorosamente il punto di staccata, rischiando di rovinare la gara di Jankavicius e di molti altri, tra cui Cosentino che va in testa coda per evitare il contatto.

Mancano solo tre minuti al termine quando Jankavicius, Malvestiti e Giudice tagliano il traguardo in quest’ordine, che sarà ufficializzato come risultato finale della gara, dal momento che un incidente in Parabolica di Mainetti porta la direzione gara ad esporre bandiera rossa.

Una bandiera rossa che cancella il bel sorpasso di Giudice su Malvestiti che avverrà durante il giro numero 10.

Il podio è quindi: Jankavicius, Malvestiti e Giudice, essendo passati in quest’ordine sul traguardo al nono giro.

Gara 2 al via alle 17.20 sarà ancora una lotta di scie e sorpassi!