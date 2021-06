Doppietta per Pallot a Misano

Al via di Gara 2 Pallot tiene la prima posizione. Alle sue spalle Jankavicius e Seveausono molto aggressivi. La lotta con il lituano si fa rovente nel secondo giro, ma il giovanissimo francese resiste bene. Da qui in poi la sua cavalcata verso la seconda vittoria in due gare non incontrerà più alcun ostacolo.

La battaglia è comunque molto accesa per le prime posizioni. Mentre è in lotta con Malvestiti per il 4° posto, De Marco commette un errore e va a sbattere all’uscita della Misano 2. Non molti danni, ma è ritiro.

I primi tre sono decisamente al limite e continuano a sorpassarsi a vicenda. Malvestiti chiude il gap ed è su di loro, passando Jankavicius

Anche Bontempelli, all’esordio nel campionato, si avvicina a Jankavicius. Jankavicius passa Malvestiti al Carro, Bontempelli prova ad inifilarsi per la posizione che varrebbe i 30 punti del primo del campionato italiano. Un errore di Malvestiti in staccata al Rio è decisivo e Bontempelli passa quando mancano solo sette minuti.

Mentre Pallot taglia il traguardo primo, Seveau secondo e Jankavicius terzo, tutti ben distanziati, Malvestiti tocca il posteriore di Bontempelli, che si gira. Malvestiti sarebbe quarto, primo del Campionato, ma deve accettare una penalità per il contatto con Bontempelli.

La classifica assoluta vede quindi Scionti primo, sempre a bottino pieno con 90 punti, allungare su Malvestiti a 75 punti e De Marco, a 50.



Prossimo appuntamento a Vallelunga, dal 16 al 18 Luglio, per un altro fine settimana rovente!