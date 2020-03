Le Mans: l'ACO anticipa di una settimana la 24 Ore Moto

Ieri l'ACO e la FIA si sono arresi alla pandemia del Coronavirus e non hanno potuto fare alto che rinviare la 24 Ore di Le Mans, spostandola dal weekend del 13-14 giugno a quello del 19-20 settembre.

Un decisione che ha avuto ulteriori conseguenze anche sulla versione a due ruote della grande classica francese, che a sua volta nei giorni scorsi era stata rinviata al 5 e 6 settembre, mentre inizialmente era stata prevista per il 18 e 19 aprile.

In questo modo, però, le date dei due principali eventi che ospita il tracciato erano molto vicine, quindi l'Automobile Club de l'Ouest, che partecipa all'organizzazione di entrambe, ha chiesto un margine di manovra per organizzarle al meglio entrambe.

Per questo, in accordo con la FIM e con il promoter Eurosport Events, ha deciso di anticipare nuovamente di una settimana la 43esima edizione della 24 Ore di Le Mans Moto, che ora è fissata per il 29 e 30 agosto.