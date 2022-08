Gino Rea migliora ancora: respira autonomamente

Poco più di una settimana fa, il mondo delle due ruote è stato in grande apprensione per la salute di Gino Rea, vittima di un incidente spaventoso durante le libere della 8 Ore di Suzuka. Le condizioni erano apparse critiche sin da subito, ma a distanza di pochi giorni i progressi sono incredibili.

La famiglia, arrivata martedì scorso in Giappone dall'Europa, ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Rea, e nella giornata odierna ha confortato ulteriormente gli animi con una buona notizia: è stato tolto il respiratore e ora respira autonomamente. Sta iniziando inoltre a comunicare con la sua famiglia.

Sono dei passi incredibilmente incoraggianti e assolutamente positivi, anche i medici nei giorni scorsi erano rimasti sorpresi dalla reattività del pilota alle cure. La TAC di mercoledì scorso aveva dato buone notizie e venerdì aveva aperto gli occhi. Giorno dopo giorno, Gino Rea compie dei passi in avanti che lo portano verso un progressivo recupero.

Nel sabato della 8 Ore di Suzuka, Gino Rea era incappato in una caduta di cui ancora non si conoscono bene le dinamiche. Rimasto a terra, è stato soccorso per essere poi portato al vicino ospedale in elisoccorso. Tanta la paura per le condizioni del pilota, apparse critiche sin da subito. La procura locale ha aperto un'indagine dopo aver ritrovato il casco distrutto a bordo pista. Nell'incidente, avvenuto alla stessa chicane dove aveva perso la vita Daijiro Kato, Gino Rea ha riportato ferite a torace, testa e polmoni. Operato, è entrato in coma, ma negli ultimi giorni è stato svegliato e continua a migliorare giorno dopo giorno.