FIM EWC: cancellato il Bol d'Or, gran finale ad Estoril

Il Mondiale Endurance FIM perde un pezzo storico del suo calendario: la pandemia del Coronavirus si è infatti portata via l'edizione 2020 del Bol d'Or.

La grande classica francese avrebbe dovuto essere l'appuntamento conclusivo della stagione, nel weekend del 19 e 20 settembre, ma le autorità locali hanno ritirato il permesso ad accogliere il pubblico sugli spalti del Paul Ricard, a causa delle nuove disposizioni anti-COVID scattate in Francia.

Una decisione che ha costretto la Editions Lariviere, l'organizzatore della gara, a cancellare l'edizione 2020 del Bol D'Or.

Eurosport Events, promoter del campionato, comunque non si è fatta trovare impreparata, ed ha già trovato un rimpiazzo: il 27 settembre, infatti, si disputerà una 12 ore sul tracciato portoghese di Estoril.

Una gara che metterà in palio davvero tanti punti: i primi saranno assegnati in base alla classifica alla conclusione dell'ottava ora. Ma per l'ordine di arrivo finale ci sarà un coefficiente di 1,5 sia per la classe EWC che per la Superstock.

Prima del gran finale portoghese, la settimana prossima però andrà in scena la 24 Ore di Le Mans.