8 Ore di Suzuka: Yamaha ritira il team factory

Yamaha è il secondo costruttore più vincente alla 8 Ore di Suzuka, vanta infatti otto successi, quattro dei quali ottenuto consecutivamente dal 2015 al 2018. La striscia di vittorie è terminata lo scorso anno in circostanze polemiche, dopo che Kawasaki ha vinto un ricorso causato dall’esclusione dalla gara.

Per l’edizione di quest’anno però Yamaha ha deciso di non schierare il team ufficiale. Non ha spiegato le ragioni che risiedono in questa decisione, un breve comunicato stampa rilasciato dal costruttore recita: “Abbiamo deciso di sospendere questa attività per questa stagione”.

Come conseguenza dell’annuncio dunque, YART Yamaha diventerà il primo costruttore giapponese che correrà la 8 Ore di Suzuka. La line-up di piloti titolari per il FIM Endurance World Championship (EWC) vede l’ex pilota Superbike Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Kohta Nozane in sella alla Yamaha YZF-R1 #6.

Questo vuol dire che Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes e Michael van der Mark, vincitori della 8 Ore di Suzuka come trio nel 2017 e nel 2018, non prenderanno parte alla gara endurance come piloti Yamaha.

Lowes, tra l’altro, non ha avuto la possibilità di correre con il team YART, avendo lasciato Yamaha per andare in Kawasaki nel Mondiale Superbike. Il britannico però sarà nel team con Jonathan Rea e Xavi Forés per difendere il titolo di Kawasaki alla 8 Ore di Suzuka.

L’edizione 2020 della più famosa gara endurance giapponese è attualmente programmata per il 19 luglio.