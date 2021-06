24h Le Mans Moto: trionfa la Suzuki Yoshimura

La 24 Ore di Le Mans Moto 2021 è stata un vero e proprio dominio della Yoshimura SERT Motul. La squadra ufficiale della Suzuki, che portava in pista Sylvain Guintoli, Xavier Simeon e Gregg Black ha infatti comandato la corsa per 819 degli 855 giri disputati e si è presentata sotto la bandiera a scacchi con ben 8 tornate di margine sull'equipaggio della Webike SRC Kawasaki France Trickstar formato da Jeremy Guarnoni, David Checa ed Erwan Nigon, rallentati da problemi ai freni nelle prime fasi della maratona.

Nonostante un incidente nelle prime ore della corsa, che ha portato anche a successivi problemi, il trio composto da Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Xavi Fores è riuscito a portare sul gradino più basso del podio il BMW Motorrad World Endurance Team.

La vera sorpresa di questa edizione perà stato il Bollinger Switzerland Team, capace di rimontare dal 19esimo posto in griglia fino al quarto finale con la Kawasaki affidata al terzetto inedito formato da Jan Buhn, Jesper Pellijeff ed Ondrej Jezek, che è arrivato veramente ad un soffio dal sfiorare l'impresa del podio.

Ma non è da meno l'impresa di chi ha completato la top 5, perché la Honda della National Motos è stata anche la vincitrice della classe Superstock con Stephane Egea, Guillaume Antiga e Kevin Trueb, che hanno fine hanno avuto la meglio su BMRT 3D Maxxess Nevers (Loiseau, Hardt e Pilot) e sul No Limits Motor Team (Scassa, Masbou e Calia).

Solo ottava la prima delle Yamaha, che è stata quella della VRD Igol Experiences (Alt, Marino e Terol), che hanno raccolto punti nonostante un problema con un tubo dell'olio ed una caduta. Deludente anche la gara della F.C.C. TSR Honda, che è stata in seconda posizione fino alle prime luci dell'alba con Hook, Yakahashi e di Meglio, ma poi ha rovinato tutto con una caduta che l'ga relegata al decimo posto, alle spalle anche della Ducati Panigale della ERC Endurance con Gines, Rossi e Masson.

Come avrete notato, nelle posizioni di vertice manca anche la Yamaha YART, che per lunghi tratti era stata la più agguerrita antagonista dei vincitori, fino al cedimento di una valvola della R1. Ma non sono questi gli unici protagonisti ad avere alzato bandiera bianca, perché Tati Team Beringer Racing, Moto Ain e 3ART Best of Bike erano tutti nelle posizioni che contano prima della resa.

Da segnalare anche il bel gesto di Hugo Clere, poi premiato con il Trofeo Anthony Delhalle EWC Spirit per aver soccorso Sylvain Barrier, rimasto sotto la moto del Woicij Racing Team che stava andando a fuoco, dopo un incidente che aveva visto coinvolti anche Team 18 Sapeurs-Pompiers, CMS Motostore e RAC41 ChromeBurner.

LRP Poland 1 / 40 Foto di: LRP Poland LRP Poland 2 / 40 Foto di: LRP Poland Wójcik Racing Team 3 / 40 Foto di: Wójcik Racing Team Wójcik Racing Team 4 / 40 Foto di: Wójcik Racing Team #11 SRC Kawasaki France: Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon, David Checa 5 / 40 Foto di: Marc Fleury #116 Kingtyre Fullgas Racing Team: Arnaud Dejean, David Henriques, Ludovic Hauser 6 / 40 Foto di: Marc Fleury #24 BMRT 3D Maxxess Nevers: Anthony Loiseau, Jonathan Hardt, Julien Pilot 7 / 40 Foto di: Marc Fleury #20 Moto Sport: Anthony Simon, Youenn Le Bras, Freddy Dubourg 8 / 40 Foto di: Marc Fleury #14 MACO Racing Team: Gregory Leblanc, Enzo Boulom, Charles Diller 9 / 40 Foto di: Marc Fleury #14 MACO Racing Team: Gregory Leblanc, Enzo Boulom, Charles Diller 10 / 40 Foto di: Marc Fleury #14 MACO Racing Team: Gregory Leblanc, Enzo Boulom, Charles Diller 11 / 40 Foto di: Marc Fleury #14 MACO Racing Team: Gregory Leblanc, Enzo Boulom, Charles Diller 12 / 40 Foto di: Marc Fleury #34 JMA Motos Action Bike: Cyril Carrillo, Julien Bonnet, Maxime Cudeville 13 / 40 Foto di: Marc Fleury #37 BMW Motorrad: Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk, Javier Fores 14 / 40 Foto di: Marc Fleury #37 BMW Motorrad: Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk, Javier Fores 15 / 40 Foto di: Marc Fleury #37 BMW Motorrad: Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk, Javier Fores 16 / 40 Foto di: Marc Fleury #6 Endurance Ducati: Mathieu Gines, Louis Rossi, Etienne Masson 17 / 40 Foto di: Marc Fleury #6 Endurance Ducati: Mathieu Gines, Louis Rossi, Etienne Masson 18 / 40 Foto di: Marc Fleury #6 Endurance Ducati: Mathieu Gines, Louis Rossi, Etienne Masson 19 / 40 Foto di: Marc Fleury #55 National Motos: Stephane Egea, Guillaume Antiga, Kevin Trueb 20 / 40 Foto di: Marc Fleury #5 Honda FCC TSR: Josh Hook, Yuki Takahashi, Mike Di Meglio 21 / 40 Foto di: Marc Fleury #5 Honda FCC TSR: Josh Hook, Yuki Takahashi, Mike Di Meglio 22 / 40 Foto di: Marc Fleury #6 Endurance Ducati: Mathieu Gines, Louis Rossi, Etienne Masson 23 / 40 Foto di: Marc Fleury #66 OG Motorsport by Sarazin: Camille Hedelin, David Perret, Alex Plancassagne 24 / 40 Foto di: Marc Fleury #66 OG Motorsport by Sarazin: Camille Hedelin, David Perret, Alex Plancassagne 25 / 40 Foto di: Marc Fleury #66 OG Motorsport by Sarazin: Camille Hedelin, David Perret, Alex Plancassagne 26 / 40 Foto di: Marc Fleury #7 Yart Yamaha: Karel Hanika, Marvin Fritz, Niccolo Canepa 27 / 40 Foto di: Marc Fleury #72 Junior Team LMS Suzuki: Martin Renaudin, Guillaume Raymond, Valentin Suchet 28 / 40 Foto di: Marc Fleury #85 Team Racing 85: Kevin Jacob, Jeremy Herault, Marc Bachelier 29 / 40 Foto di: Marc Fleury #77 Wójcik Racing Team: Sylvain Barrier, Balint Kovacs, Artur Wielebski 30 / 40 Foto di: Marc Fleury #77 Wójcik Racing Team: Sylvain Barrier, Balint Kovacs, Artur Wielebski 31 / 40 Foto di: Marc Fleury #73 Team Space Moto: Christophe Brard, Olivier Louault, Charles Roche 32 / 40 Foto di: Marc Fleury #72 Junior Team LMS Suzuki: Martin Renaudin, Guillaume Raymond, Valentin Suchet 33 / 40 Foto di: Marc Fleury #72 Junior Team LMS Suzuki: Martin Renaudin, Guillaume Raymond, Valentin Suchet 34 / 40 Foto di: Marc Fleury #91 Energie Endurance 91: Christian Napoli, Federico Napoli, Martin Choy 35 / 40 Foto di: Marc Fleury #94 Team LH Racing: Benjamin Fontanelle, Nicolas Cronier, Hugo Robert 36 / 40 Foto di: Marc Fleury #1 Yoshimura SERT Motul: Gregg Black, Xavier Simeon, Sylvain Guintoli 37 / 40 Foto di: Marc Fleury #1 Yoshimura SERT Motul: Gregg Black, Xavier Simeon, Sylvain Guintoli 38 / 40 Foto di: Marc Fleury #11 SRC Kawasaki France: Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon, David Checa 39 / 40 Foto di: Marc Fleury #11 SRC Kawasaki France: Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon, David Checa 40 / 40 Foto di: Marc Fleury