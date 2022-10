MXGP | Tony Cairoli diventa il team manager della KTM dal 2023

La leggenda della MXGP Tony Cairoli torna a casa, ma questa volta non dovrà indossare il casco. Il pilota italiano, detentore di nove titoli mondiali, ha concluso la sua carriera al termine della stagione 2021, all'età di 36 anni e con il secondo miglior record nella storia della disciplina.

Ora, dopo un anno come ambasciatore KTM, sta facendo un passo avanti nella sua carriera al di fuori della pista ed ha confermato che sarà il nuovo Team Manager della squadra austriaca. "Il 2022 ha rappresentato per me un cambiamento e ora sto aprendo un nuovo capitolo", ha dichiarato Cairoli in un comunicato rilasciato dalla squadra.

È difficile appendere il casco al chiodo quando lo si indossa da sempre, e Tony non ha resistito a tornare a correre nel Supercross statunitense quest'estate. Sebbene il veterano abbia descritto la sua esperienza come "fantastica", ha detto di essere consapevole che è "positivo" fare "un piccolo passo indietro" e "vedere le cose in modo diverso".

"Spero di poter apportare a questo nuovo ruolo la massima conoscenza e passione possibile. Dovrò imparare qualcosa, ma nella mia carriera ho anche lavorato con persone straordinarie, quindi spero di trarre beneficio da questa esperienza. Stiamo già pensando ai nostri obiettivi per il 2023", ha aggiunto.

"Era chiaro che potevamo contare sull'esperienza e sulla passione di Tony per questo sport", ha dichiarato Pit Beirer, responsabile motorsport di KTM. "Per il 2023 abbiamo grandi piloti ed uno staff eccellente, quindi sono sicuro che vivremo molti altri momenti emozionanti".

Claudio de Carli, finora team manager, sarà promosso a responsabile del reparto corse motocross di KTM per far posto al suo ex pupillo. "È molto speciale essere in questa nuova posizione e poter continuare a lavorare con Pit, Robert e tutto il gruppo KTM", ha dichiarato l'italiano.

"Siamo ora in una fase di transizione verso la prossima generazione, ma abbiamo le migliori basi possibili. Spero che la divisione motocross rimanga una delle più prolifiche per KTM. Faremo del nostro meglio perché ciò avvenga in tutte le categorie", ha aggiunto de Carli.