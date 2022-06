MXGP | Seewer trionfa nel GP di Francia, Gajser giù dal podio

Più di una volta abbiamo detto che, visti gli infortuni degli avversari più temibili, Tim Gajser probabilmente deve stare solo lontano dai guai per portarsi a casa il titolo iridato della MXGP. Il pilota della Honda, però, ora deve stare attento a non prendere l'abitudine a rimanere giù dal podio, perché anche in Francia si è piazzato solamente quarto, come gli era già accaduto anche la scorsa settimana in Spagna e prima in Sardegna.

A fare festa ad Ernèe è stata la Yamaha, che si è imposta con un Jeremy Seewer in grande spolvero. Il pilota svizzero ha avuto la meglio su Jorge Prado in gara 1, riuscendo a scavalcarlo quando mancavano un paio di tornate alla bandiera a scacchi. Nella seconda manche invece si è inchinato solamente al compagno di marchio Glenn Coldenhoff, portandosi a casa quindi un bottino di ben 47 che gli è valso il gradino più alto del podio.

Ancora una volta, Jorge Prado non è riuscito a capitalizzare la sua grande velocità. Lo spagnolo della GasGas è stato quello che ha condotto per il maggior numero di tornate, oltre 20 in totale a cavallo delle prime due gare, ma poi ha sempre ceduto nel finale. Solo a Seewer nella prima frazione e ad entrambe le Yamaha nella seconda. In ogni caso, con un secondo ed un terzo posto si è preso la piazza d'onore nella classifica finale del GP.

Nonostante il successo in gara 2, Coldenhoff ha infatti pagato una gara 1 non particolarmente brillante e con i suoi 34 punti si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio. La vittoria di gara 2 è stata comunque importante, perché il suo bottino è stato il medesimo di Gajser, ma lo sloveno aveva all'attivo solo un quinto ed un quarto posto, quindi alla fine si è classificato quarto.

La cosa curiosa è che, nonostante la domenica in ombra, Gajser ha incrementato il suo margine in classifica nei confronti di Maxime Renaux, perché il francese della Yamaha non ha brillato per niente nella gara di casa: con un sesto ed un ottavo posto ha totalizzato appena 27 punti e ora il suo gap nel Mondiale è di 73 lunghezze.

Purtroppo nella top 10 di giornata non figurano piloti italiani, anche perché Mattia Guadagnini è stato costretto ad alzare bandiera bianca sabato, perché con la sua GasGas è stato vittima di una brutta caduta, dopo la quale è stato dichiarato unfit.

MX2: Vialle ci ha preso gusto

La gara di casa ha invece sorriso a Tom Vialle nella classe MX2. Il portacolori della KTM ha conquistato un'altra vittoria, portando a 11 punti il vantaggio nei confronti del rivale nella corsa al titolo, il belga Jago Geerts.

Il transalpino si è imposto in gara 1 e poi gli è bastato piazzarsi terzo nella seconda frazione, perché il suo avversario non è riuscito a replicare. Il pilota della Yamaha si è dovuto accontentare infatti di due secondi posti, tra le altre cose, inchinandosi in gara 2 al compagno di marchio Thibault Beninstant, che ha completato il podio di giornata.

Per quanto riguarda i piloti italiani, Andrea Adamo ha ottenuto un decimo ed un sesto posto, piazzando la sua GasGas al sesto posto nella classifica finale del GP.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), 34:57.531; 2. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:05.336; 3. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +0:14.105; 4. Henry Jacobi (GER, Honda), +0:20.293; 5. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:23.459; 6. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:29.766; 7. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:37.291; 8. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:40.679; 9. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:46.524; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:48.357;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), 34:11.133; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:01.786; 3. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:06.128; 4. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:07.313; 5. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:19.403; 6. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:21.686; 7. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:31.538; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:34.791; 9. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:36.742; 10. Mitchell Evans (AUS, Honda), +1:00.231;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 47 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 42 p.; 3. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 34 p.; 4. Tim Gajser (SLO, HON), 34 p.; 5. Ruben Fernandez (ESP, HON), 30 p.; 6. Brent Van doninck (BEL, YAM), 29 p.; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 28 p.; 8. Maxime Renaux (FRA, YAM), 27 p.; 9. Ben Watson (GBR, KAW), 25 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, HUS), 24 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 438 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 365 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 339 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 332 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 306 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 272 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 243 p.; 8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 220 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 217 p.; 10. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 200 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 445 points; 2. Yamaha, 443 p.; 3. GASGAS, 360 p.; 4. Husqvarna, 324 p.; 5. Beta, 217 p.; 6. Kawasaki, 198 p.; 7. KTM, 190 p.; 8. Fantic, 11 p.; 9. Suzuki, 10 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:05.601; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:01.451; 3. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:20.877; 4. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:30.875; 5. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:36.804; 6. Liam Everts (BEL, KTM), +0:40.889; 7. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:43.714; 8. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:47.257; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:55.892; 10. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:58.158;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), 34:01.927; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:01.655; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:24.933; 4. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:26.728; 5. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:35.451; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:54.400; 7. Liam Everts (BEL, KTM), +1:22.819; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), +1:26.609; 9. Tom Guyon (FRA, KTM), +1:31.603; 10. Kay Karssemakers (NED, KTM), +1:53.495;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 45 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 44 p.; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM), 38 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 36 p.; 5. Simon Längenfelder (GER, GAS), 36 p.; 6. Liam Everts (BEL, KTM), 29 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 26 p.; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), 23 p.; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), 22 p.; 10. Tom Guyon (FRA, KTM), 21 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 427 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 416 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 323 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 295 p.; 5. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 281 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, GAS), 253 p.; 7. Isak Gifting (SWE, KTM), 232 p.; 8. Stephen Rubini (FRA, HON), 223 p.; 9. Thibault Benistant (FRA, YAM), 221 p.; 10. Kay de Wolf (NED, HUS), 211 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 447 points; 2. Yamaha, 445 p.; 3. GASGAS, 373 p.; 4. Kawasaki, 351 p.; 5. Honda, 272 p.; 6. Husqvarna, 236 p.; 7. Suzuki, 4 p.;