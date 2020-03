MXGP: rinviati anche i GP d'Italia e di Germania

Il calendario della MXGP 2020 continua a cambiare volto a causa della pandemia di Coronavirus. Appena due giorni fa erano stati rinviati due GP ed oggi è stata la volta di altrettanti.

Questa volta ad essere toccata è una delle gare di casa nostra: il Gran Premio d'Italia, previsto per il 17 maggio a Maggiora, sarebbe stato infatti il prossimo appuntamento in calendario, ma la FIM ha annunciato che è stato posticipato al weekend del 5 luglio.

Ma non è tutto qui, perché il 24 maggio la MXGP avrebbe dovuto fare tappa a Teutschenthal, per il GP di Germania, ma la Federazione ha posticipato anche l'appuntamento tedesco, che ora è previsto per il weekend del 9 agosto.

Questo vuol dire che il prossimo appuntamento in calendario (i primi due GP dell'anno si sono disputati regolarmente in Gran Bretagna ed Olanda) è il Gran Premio di Russia, fisstato per il fine settimana del 7 giugno sul tracciato di Orlyonok.

Bisogna ricordare che il primo appuntamento tricolore, il Gran Premio del Trentino, è già stato posticipato e riprogrammato per il 18 e 19 luglio.