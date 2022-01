MXGP | Raikkonen diventa team principal della sua squadra

Kimi Raikkonen ha appeso il casco al chiodo solo da qualche settimana, almeno per quanto riguarda la Formula 1, ma il mondo del motorsport continuerà a essere la sua casa ancora per diverso tempo. Nelle ultime ore il finnico ex Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus e Alfa Romeo è diventato team principal della sua squadra, La Ice One Racing, che corre nel Mondiale Motocross, la MXGP.

Raikkonen ha il team ormai da più di 10 anni e dal 2012 corre in MXGP. Per 10 anni ha difeso i colori della Hosqvarna, ma da quest'anno ha stretto un legame molto importante con Kawasaki, diventando il team ufficiale della casa di Minato.

"Non è un segreto che, per me, una delle mie grandi passioni nella vita per molti anni è stato il motocross", ha detto Raikkonen riguardo il suo nuovo ruolo. "Ma questo team non è quello che si potrebbe chiamare un hobby; è molto serio, molto concentrato e aspiriamo ad essere il meglio possibile".

"Non cambierei una sola cosa" - Kimi Raikkonen sulla sua carriera e il ritiro dalla F1

. "Ora che mi sono ritirato dalle corse potrò dedicare più tempo a questo progetto; non alle questioni quotidiane ma più da un punto di vista strategico usando la mia esperienza su come funzionano le squadre e su cosa crea il successo sulla scena mondiale".

Il team di Raikkonen andrà a sostituire il team francese MX Esca e potrà schierare un pilota importante del calibro di Romain Febvre, vice campione del mondo 2021, e Ben Watson.

Il team Ice 1 non è nato per correre nel motocross. 11 anni fa Raikkonen lo fondò assieme a Benoit Nogier per correre nel Mondiale Rally, il WRC. Lo fece al volante di una Citroen DS3 WRC e navigato da Kaj Lindstrom, conquistando 19 punti. Un bottino sufficiente per portarlo a chiudere la stagione al decimo posto nel Mondiale Piloti.