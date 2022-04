MXGP | Prado ferma la striscia di Gajser in Portogallo

Jorge Prado vuole provare a rendere la vita difficile a Tim Gajser e lo ha messo in chiaro nel Gran Premio del Portogallo di MXGP, centrando la sua prima vittoria stagionale e riuscendo contemporaneamente a fermare quindi la striscia di tre affermazioni consecutive del pilota della Honda.

Lo spagnolo della GasGas è stato praticamente perfetto nella prima manche di Agueda, sfruttando il pezzo forte del suo repertorio, l'holeshot, per mettersi davanti a tutti fin dal via in Gara 1 e mantenere poi la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Prado ha provato a concedere il bis anche nella seconda frazione, mettendosi subito a dettare il ritmo. Questa volta però non aveva fatto i conti con la reazione di Gajser. Il tre volte iridato della MXGP infatti si è subito messo nella sua scia e al settimo giro ha trovato il varco giusto per portarsi in testa ed involarsi verso la vittoria di manche.

Un successo che però non gli è bastato per battere Prado, visto che nella prima manche si era piazzato terzo in rimonta. Poco male comunque per lo sloveno, che si è visto guadagnare appena due punti dal rivale iberico, che ora lo segue di 21 lunghezze nel Mondiale. Ma soprattutto è già arrivato a quota 186, con i rivali più accreditati, Jeffrey Herlings e Tim Gajser, che sono ancora fermi per infortunio.

La rivelazione di Agueda è stata invece Brian Bogers, bravissimo a salire sul gradino più basso del podio con la sua Husqvarna, grazie all'ottimo secondo posto di Gara 1, ma anche alla bella conferma del quarto posto centrato in Gara 2. Ai piedi del podio invece troviamo la Yamaha di Glenn Coldenhoff, terzo nella seconda frazione.

Non è stato invece un weekend particolarmente brillante per Maxime Renaux, rimasto ai margini della top 10 e quindi sceso al terzo posto nel Mondiale. Da segnalare anche la top 10 di Alberto Forato, nono nella classifica finale grazie ad un decimo e ad un ottavo posto con la sua GasGas.

MX2: Vialle concede il bis

L'appetito vien mangiando e bisogna dire che Tom Vialle ne ha dato un chiaro esempio in classe MX2 in Portogallo. Il francese della KTM ha centrato infatti il suo secondo successo consecutivo dopo quello dell'Argentina, andando quindi a ridurre a soli 16 punti il suo gap in classifica nei confronti del leader Jago Geerts.

Vialle si è imposto in una prima manche nella quale il rivale della Yamaha è incappato in una caduta e poi ha rimontato, senza riuscire però a fare meglio del nono posto. Il belga poi ha risposto presente in Gara 2, andando ad imporsi, ma proprio davanti al transalpino, che quindi si è preso il gradino più alto del podio, lasciando solo il terzo al rivale.

Tra i due si è infilato anche Mikkel Haarup, che ha chiuso un buon weekend con un secondo ed un quarto posto con la sua Kawasaki. Peccato per Mattia Guadagnini, che in Gara 1 aveva preso il comando, ma poi si è arenato dopo un salto, dovendo riprendere la sua corsa dal fondo del gruppo. Il pilota della GasGas poi si è in parte rifatto in Gara 2, chiudendo quinto alla bandiera a scacchi ed ottavo nel GP.

Il migliore dei ragazzi di casa nostra però è stato Andrea Adamo, che con un quinto ed un ottavo posto si è piazzato sesto nella classifica finale di Agueda. Anche nel Mondiale è lui quello messo meglio, quinto a 59 punti dalla vetta.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jorge Prado (ESP, GASGAS), 34:59.835; 2. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:01.021; 3. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:02.556; 4. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:15.088; 5. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:15.906; 6. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:16.694; 7. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:18.114; 8. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:19.865; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:22.798; 10. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:24.339;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 35:18.400; 2. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:05.119; 3. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:05.980; 4. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:11.416; 5. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:14.562; 6. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:15.709; 7. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:26.364; 8. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:28.735; 9. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:38.354; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:45.595;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 47 points; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 45 p.; 3. Brian Bogers (NED, HUS), 40 p.; 4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 38 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HUS), 30 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 30 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 28 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 27 p.; 9. Alberto Forato (ITA, GAS), 24 p.; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 23 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 186 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 165 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 144 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 124 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 109 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 101 p.; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 99 p.; 8. Brian Bogers (NED, HUS), 97 p.; 9. Alberto Forato (ITA, GAS), 82 p.; 10. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), 73 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 186 points; 2. Yamaha, 169 p.; 3. GASGAS, 165 p.; 4. Husqvarna, 128 p.; 5. KTM, 100 p.; 6. Beta, 99 p.; 7. Kawasaki, 86 p.; 8. Suzuki, 10 p.; 9. Fantic, 3 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:34.370; 2. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:01.422; 3. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:17.796; 4. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:18.771; 5. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:20.506; 6. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:23.784; 7. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:27.380; 8. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:27.952; 9. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:34.855; 10. Jeremy Sydow (GER, KTM), +0:35.915;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:26.631; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:05.476; 3. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:07.587; 4. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:10.050; 5. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:25.019; 6. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:28.370; 7. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:38.023; 8. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:41.595; 9. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:48.124; 10. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +1:00.551;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 47 points; 2. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 40 p.; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 37 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 35 p.; 5. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 33 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, GAS), 30 p.; 7. Thibault Benistant (FRA, YAM), 27 p.; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 25 p.; 9. Conrad Mewse (GBR, KTM), 25 p.; 10. Stephen Rubini (FRA, HON), 23 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 174 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 158 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 132 p.; 4. Simon Längenfelder (GER, GAS), 130 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, GAS), 115 p.; 6. Kay de Wolf (NED, HUS), 113 p.; 7. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 111 p.; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 106 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 92 p.; 10. Conrad Mewse (GBR, KTM), 90 p.;

MX2 - Manufacturers Top Classification: 1. Yamaha, 176 points; 2. KTM, 174 p.; 3. GASGAS, 160 p.; 4. Kawasaki, 137 p.; 5. Husqvarna, 127 p.; 6. Honda, 106 p.;