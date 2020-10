MXGP: Gajser vince anche il GP delle Fiandre e allunga

Tim Gasjer sembra sempre più vicino alla conferma sul trono della MXGP e a quello che sarebbe il suo terzo titolo nella classe regina. Il pilota della Honda si è infatti imposto nel Gran Premio delle Fiandre, a Lommel, e in questo modo ha scavato un solco di ben 48 lunghezze nei confronti di Tony Cairoli.

Lo sloveno si è guadagnato il gradino più alto del podio con un secondo posto in Gara 1 ed il successo nella seconda frazione. Ma avrebbe anche potuto piazzare una doppietta se non fosse caduto all'11esimo dei 16 giri in programma, dando via libera alla Yamaha di Gautier Paulin.

In Gara 2 l'unico che ha provato ad opporgli resistenza è stato Jorge Prado, anche se lo spagnolo della KTM ha retto il confronto solo per i primi due giri. Anzi, poi è arretrato fino al qualto posto, alle spalle di Romain Febvre e Jeremy Seewer.

Alla comunque Prado è riuscito a salire sul gradino più basso del podio con 38 punti, alle spalle di un Paulin quinto anche in gara 2 dopo la bella affermazione centrata nella prima heat.

E' stata una domenica particolarmente complicata invece per Tony Cairoli, che ha tagliato il traguardo in 13esima ed in sesta posizione. Nella prima manche è stato rallentato da un incidente avvenuto al via e poi da un suo errore, mentre nella seconda non ha mai avuto il ritmo dei migliori. 48 punti da recuperare però iniziano ad essere parecchi a 5 gare dal termine.

MX2: manche alle Yamaha, GP a Vialle

Passando alla classe MX2, a Tom Vialle sono bastati due secondi posti per portarsi a casa la vittoria del Gran Premio e in questo modo è riuscito ad aumentare di un punto il suo vantaggio nei confronti di Jago Geerts, nonostante il rivale della Yamaha sia riuscito a portarsi a casa il successo in Gara 2.

Nella prima, vinta dall'altra Yamaha di Ben Watson (sul gradino più basso del podio), non era però riuscito a fare meglio del quarto posto, quindi ora si ritrova con 53 punti da recuperare sul francese della KTM, che pare sempre più lanciato verso la conquista del titolo.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), 36:38.456; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:08.713; 3. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:19.653; 4. Brian Bogers (NED, KTM), +0:21.723; 5. Jeremy Van Horebeek (BEL, Honda), +0:33.340; 6. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:34.647; 7. Arnaud Tonus (SUI, Yamaha), +0:35.438; 8. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:55.038; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), +1:01.292; 10. Brent Van doninck (BEL, Husqvarna), +1:05.035.

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 36:21.474; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:12.666; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:13.976; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:29.157; 5. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:32.265; 6. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:38.527; 7. Brian Bogers (NED, KTM), +1:14.279; 8. Brent Van doninck (BEL, Husqvarna), +1:15.053; 9. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +1:16.036; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, Honda), +1:47.967.

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Gautier Paulin (FRA, YAM), 41 p.; 3. Jorge Prado (ESP, KTM), 38 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 37 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 33 p.; 6. Brian Bogers (NED, KTM), 32 p.; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 27 p.; 8. Brent Van doninck (BEL, HUS), 24 p.; 9. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 23 p.; 10. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 20 p.

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 488 points; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 440 p.; 3. Jorge Prado (ESP, KTM), 429 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 429 p.; 5. Romain Febvre (FRA, KAW), 383 p.; 6. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 7. Gautier Paulin (FRA, YAM), 352 p.; 8. Clement Desalle (BEL, KAW), 312 p.; 9. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 10. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.

MXGP - Manufacturers Classification: 1. KTM, 577 points; 2. Honda, 525 p.; 3. Yamaha, 494 p.; 4. Kawasaki, 452 p.; 5. GASGAS, 399 p.; 6. Husqvarna, 305 p.

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Ben Watson (GBR, Yamaha), 36:16.844; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:22.023; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:28.203; 4. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:31.157; 5. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:42.546; 6. Isak Gifting (SWE, GASGAS), +1:01.154; 7. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +1:18.517; 8. Alvin Östlund (SWE, Honda), +1:26.138; 9. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +1:28.880; 10. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +1:31.051;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 36:22.920; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:09.511; 3. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:27.551; 4. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:30.982; 5. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:32.601; 6. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:56.536; 7. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:58.842; 8. Isak Gifting (SWE, GASGAS), +1:21.322; 9. Nathan Renkens (BEL, KTM), +1:45.424; 10. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +1:55.624;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 44 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 43 p.; 3. Ben Watson (GBR, YAM), 41 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 35 p.; 5. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 34 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 31 p.; 7. Jed Beaton (AUS, HUS), 28 p.; 8. Isak Gifting (SWE, GAS), 28 p.; 9. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 23 p.; 10. Alvin Östlund (SWE, HON), 23 p.

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 569 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 516 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 407 p.; 4. Jed Beaton (AUS, HUS), 407 p.; 5. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 381 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 357 p.; 7. Ben Watson (GBR, YAM), 355 p.; 8. Conrad Mewse (GBR, KTM), 287 p.; 9. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 249 p.; 10. Mathys Boisrame (FRA, KAW), 234 p.

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 585 points; 2. KTM, 585 p.; 3. Husqvarna, 471 p.; 4. Kawasaki, 439 p.; 5. Honda, 294 p.; 6. GASGAS, 199 p.