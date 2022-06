MXGP | Gajser torna padrone in Germania e Renaux finisce KO

Non sono bastate tre gare giù dal podio per scalfire le certezze di Tim Gajser, che a Teutschental è tornato alla vittoria, ma soprattutto ha fatto un altro passo deciso verso la corona di campione del mondo della MXGP.

Per un clamoroso scherzo del destino, nel weekend del ritorno in gara di Romain Febvre, finalmente tornato in sella alla sua Kawasaki dopo aver recuperato dall'infortunio che lo teneva fermo dall'inizio della stagione, il suo connazionale Maxime Renaux, campione in carica della MX2 ed una delle rivelazioni di questa stagione, si è procurato la frattura di quattro vertebre e quindi è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Il pilota della Yamaha era il diretto inseguitore in classifica dello sloveno della Honda, che quindi dopo il GP di Germania si ritrova ad avere oltre 100 punti da amministrare (per la precisione 101) nei confronti del più vicino rivale, che ora è lo svizzero Jeremy Seewer.

Gara 1 è stata una pratica fin troppo facile per Gajser, che praticamente non ha avuto avversari, presentandosi sotto alla bandiera a scacchi davanti a Pauls Jonass e proprio a Seewer. L'elvetico della Yamaha si è rifatto nella seconda frazione, mettendosi subito davanti a Gajser e mantenendo la testa praticamente per l'intera corsa.

Terzo in gara 2 e sul podio di giornata un Jorge Prado che non sta vivendo il momento migliore della sua stagione, tant'è vero che non riesce a stare secondo nel Mondiale nonostante le tante assenze. Il rientrante Febvre invece ha chiuso con un quarto ed un settimo posto con la sua Kawasaki. Risultati buoni per piazzarsi quinto nel GP, alle spalle di Ruben Fernandez, quinto in entrambe le manche. Fuori dalla top 10 invece Mattia Guadagnini, che in gara 2 non ha saputo replicare il bel sesto posto della manche inaugurale, chiudendo solo 19°.

MX2: Vialle sfortunato, Geerts torna leader

Nella MX2 invece abbiamo assistito all'ennesimo cambio della guardia nel duello tra Jago Geerts e Tom Vialle. Al belga della Yamaha è bastato chiudere il Gran Premio di Germania al secondo posto per andare a riprendersi la Tabella Rossa, perché il rivale della KTM deve fare i conti con lo zero di gara 2, maturato quando la sua moto si è ammutolita dopo quattro giri, costringendolo alla resa.

E dire che nella prima manche era stato proprio il transalpino ad avere la meglio, riuscendo anche a dare uno strappetto in classifica. I 22 punti della piazza d'onore di gara 2 però hanno permesso a Geerts di riportarsi davanti di 8 lunghezze.

Inevitabilmente, si parla tanto dei due grandi protagonisti della stagione, ma sul gradino più alto del podio di Teutschental c'è salito Thibault Benistant, che con la sua Yamaha ha messo insieme un terzo posto ed una bella vittoria. A completare la top 3 invece è Mikkel Haarup, quarto e terzo con la sua Kawasaki. Per quanto riguarda gli italiani, ennesima top 10 per Andrea Adamo, settimo nella classifica finale del GP con la sua GasGas.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:12.430; 2. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:05.869; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:13.275; 4. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:29.317; 5. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:29.750; 6. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:39.406; 7. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:43.008; 8. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:45.744; 9. Henry Jacobi (GER, Honda), +0:47.833; 10. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:49.218;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), 34:32.242; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:07.402; 3. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:17.154; 4. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:19.987; 5. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:26.529; 6. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:33.864; 7. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:38.265; 8. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:39.903; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:41.622; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:47.900;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 45 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 34 p.; 4. Ruben Fernandez (ESP, HON), 32 p.; 5. Romain Febvre (FRA, KAW), 32 p.; 6. Pauls Jonass (LAT, HUS), 30 p.; 7. Mitchell Evans (AUS, HON), 28 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 27 p.; 9. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 24 p.; 10. Henry Jacobi (GER, HON), 22 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 485 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 384 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 366 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 365 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 330 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 304 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 252 p.; 8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 250 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 229 p.; 10. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 227 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 492 points; 2. Yamaha, 488 p.; 3. GASGAS, 395 p.; 4. Husqvarna, 354 p.; 5. Kawasaki, 230 p.; 6. Beta, 229 p.; 7. KTM, 211 p.; 8. Fantic, 11 p.; 9. Suzuki, 10 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:45.123; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:00.959; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:15.631; 4. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:22.135; 5. Jan Pancar (SLO, KTM), +0:31.962; 6. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:37.397; 7. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:42.763; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:46.211; 9. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:51.415; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), +1:04.725;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), 34:48.513; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:10.656; 3. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:15.451; 4. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:23.262; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:24.565; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:41.852; 7. Jan Pancar (SLO, KTM), +0:45.359; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:50.885; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:53.934; 10. Guillem Farres (ESP, KTM), +1:09.538;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Thibault Benistant (FRA, YAM), 45 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 44 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 38 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 31 p.; 5. Simon Längenfelder (GER, GAS), 30 p.; 6. Jan Pancar (SLO, KTM), 30 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 29 p.; 8. Stephen Rubini (FRA, HON), 26 p.; 9. Tom Vialle (FRA, KTM), 25 p.; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), 23 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 460 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 452 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 353 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 326 p.; 5. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 319 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, GAS), 282 p.; 7. Thibault Benistant (FRA, YAM), 266 p.; 8. Isak Gifting (SWE, KTM), 255 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 249 p.; 10. Kay de Wolf (NED, HUS), 231 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 492 points; 2. KTM, 486 p.; 3. GASGAS, 405 p.; 4. Kawasaki, 389 p.; 5. Honda, 298 p.; 6. Husqvarna, 256 p.; 7. Suzuki, 4 p.;