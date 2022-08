MXGP | Gajser torna alla vittoria in Francia, che lotta in MX2!

Ora che la pratica Mondiale era archiviata, Tim Gajser ha dimostrato a tutti perché si è seduto nuovamente lui sul trono iridato della MXGP. Il pilota della Honda è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Francia, ma è il modo in cui lo ha fatto che ha fatto capire una volta per tutte, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la sua caratura.

Lo sloveno ha infatti ribaltato la classifica del GP proprio negli ultimi due passaggi di Gara 2. In quel momento era terzo, ma poi è riuscito a sbarazzarsi di forza sia di Jeremy Seewer che di Jorge Prado. Un successo che, sommato al secondo posto della gara inaugurale, gli ha permesso di totalizzare due punti in più dello svizzero della Yamaha, che lo aveva battuto in Gara 1, prendendosi il gradino più alto del podio.

Bisogna dire che in questo caso la fortuna non ha sorriso a Prado, perché è transitato sul traguardo quando il tempo era praticamente scaduto, ma questo ha allungato la gara di quel giro che ha permesso a Gajser di batterlo in extremis. In ogni caso, per lo spagnolo della GasGas rimane un fine settimana positivo, perché finalmente è riuscito a tornare sul podio.

A completare la top 5 troviamo invece il tandem francese composto da Romain Febvre e Maxime Renaux, che non sono mai riusciti però a tenere il ritmo dei migliori, con il portacolori della Kawasaki che ha avuto la meglio sul connazionale della Yamaha. Buona poi la domenica di Alberto Forato, che ha conquistato un nono ed un decimo posto con la sua GasGas, piazzandosì così nella top 10.

MX2: Vialle e Geerts all'ultima gara separati da 2 punti

Se nella MXGP i giochi ormai sono fatti da tempo, nella MX2 sarà il round conclusivo in Turchia a decidere le sorti del Mondiale. Sulla pista di casa di Saint Jean d'Angely, infatti, Tom Vialle ha rilanciato prepotentemente la sua candidatura con un successo che ha ridotto a due sole lunghezze il vantaggio del rivale Jago Geerts.

Il pilota della KTM è stato praticamente perfetto. Se in Gara 1 si è inchinato ad un Thibault Benistant in grande forma, nella seconda frazione è riuscito a replicare al connazionale, soffiandogli così il grandino più alto del podio pur essendo a parità di punti a quota 47.

A fare la differenza in ottica iridata è stato quindi il rendimento di Geerts: nella gara inaugurale ha tenuto il ritmo dei primi due, osservandoli a distanza e chiudendo terzo. In Gara 2 però ha commesso un errore per provarci ed è caduto. In questo modo non è riuscito a fare meglio del settimo posto, risultato che ha di fatto azzerato il suo margine.

Ora non potrà più sbagliare in Turchia, anche se la pressione probabilmente sarà dalla sue parte, visto che Vialle un titolo lo ha già vinto e quindi è libero da questo peso. Inoltre, in caso di arrivo alla pari sarebbe il transalpino a fare festa, avendo ottenuto un maggior numero di successi in questa stagione.

Per quanto riguarda gli italiani, bisogna segnalare l'ottavo posto finale di Andrea Adamo, che ha concluso le due manche rispettivamente al nono ed all'ottavo posto.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), 35:29.204; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:00.983; 3. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:30.870; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:32.416; 5. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:33.885; 6. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +1:00.331; 7. Mitchell Evans (AUS, Honda), +1:01.846; 8. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +1:02.717; 9. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +1:08.419; 10. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +1:13.670;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 35:33.882; 2. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:00.953; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:01.991; 4. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:11.598; 5. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:19.761; 6. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:27.624; 7. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:30.715; 8. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:34.169; 9. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:44.855; 10. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:49.032;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 45 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 40 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 36 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 34 p.; 6. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 28 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 27 p.; 8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 25 p.; 9. Mitchell Evans (AUS, HON), 24 p.; 10. Alberto Forato (ITA, GAS), 23 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 721 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 615 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 557 p.; 4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 553 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 540 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 406 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, HON), 380 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 379 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 350 p.; 10. Mitchell Evans (AUS, HON), 296 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 760 points; 2. Honda, 728 p.; 3. GASGAS, 589 p.; 4. Husqvarna, 543 p.; 5. Kawasaki, 427 p.; 6. KTM, 276 p.; 7. Beta, 265 p.; 8. Fantic, 31 p.; 9. Suzuki, 10 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), 34:13.423; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:01.860; 3. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:04.781; 4. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:26.284; 5. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:29.579; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:31.352; 7. Liam Everts (BEL, KTM), +0:32.122; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:48.509; 9. Tom Guyon (FRA, KTM), +0:50.911; 10. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +1:23.049;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:10.603; 2. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:05.436; 3. Tom Guyon (FRA, KTM), +0:09.862; 4. Roan Van De Moosdijk (NED, Husqvarna), +0:11.309; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:20.200; 6. Liam Everts (BEL, KTM), +0:21.922; 7. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:48.825; 8. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:58.990; 9. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +1:09.337; 10. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +1:11.660;

MX2 – Top 10 GP Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 47 points; 2. Thibault Benistant (FRA, YAM), 47 p.; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 34 p.; 4. Tom Guyon (FRA, KTM), 32 p.; 5. Liam Everts (BEL, KTM), 29 p.; 6. Simon Längenfelder (GER, GAS), 29 p.; 7. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 27 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 27 p.; 9. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 26 p.; 10. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 25 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 710 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 708 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 564 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 503 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 481 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 435 p.; 7. Kay de Wolf (NED, HUS), 410 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 410 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 373 p.; 10. Liam Everts (BEL, KTM), 286 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 764 points; 2. KTM, 747 p.; 3. GASGAS, 620 p.; 4. Kawasaki, 577 p.; 5. Husqvarna, 456 p.; 6. Honda, 425 p.; 7. Suzuki, 11 p.;