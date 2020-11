MXGP: Gajser e Vialle campioni del mondo a Pietramurata

La seconda gara di Arco di Trento, il Gran Premio di Pietramurata, non ha regalato sorprese ed ha incoronato Tim Gajser campione del mondo della MXGP per la terza volta in carriera, cui si somma quello della MX2 conquistato nel 2015.

Al pilota della Honda è bastato il secondo posto conquistato in rimonta nella prima frazione, alle spalle dello svizzero Jeremy Seewer, per confermarsi sul trono iridato. Lo sloveno però non si è arreso e, dopo aver messo il numero 1 sulla tabella rossa al posto del suo storico 243, si è imposto in gara 2, conquistando così anche il gradino più alto del podio in questo penultimo appuntamento iridato.

Per Gajser si trattava della quarta affermazione stagionale in un GP, ma soprattutto della 14esima di manche. Numeri che dicono molto di quanto il suo titolo sia più che meritato, anche se non va dimenticata l'assenza forzata di Jeffrey Herlings, fermato da un brutto infortunio.

Questo penultimo appuntamento stagionale ha invece complicato i piani di Tony Cairoli. Il pilota italiano si giocava l'ultima occasione per provare a tenere il Mondiale aperto, ma non è andata come avrebbe sperato, perché ora si ritroverà invece a dover difendere la piazza d'onore nella gara prevista per questo weekend sempre in Trentino.

Il portacolori della KTM è infatti caduto nella prima frazione quando era in seconda posizione ed è transitato sotto alla bandiera a scacchi solamente in sesta posizione. Nella seconda gara, interrotta con la bandiera rossa a causa dell'incidente di Jeremy Van Horebeek, Tony non è andato poi oltre al quinto posto, alle spalle di Gajser, Febvre, Seewer e Febvre, con l'elvetico della Yamaha che quindi ora si è portato a soli 4 punti di distanza nel Mondiale.

Questo secondo appuntamento in Trentino ha avuto poi un protagonista inatteso ma gradito, ovvero Alessandro Lupino: il pilota italiano è stato bravissimo a portarsi a casa addirittura il terzo posto in Gara 1, mentre nella seconda è rimasto appena fuori dalla top 10. Piazzamenti che gli hanno permesso di concludere sesto nella classifica del GP.

MX2: Vialle chiude i giochi in Gara 2

Tom Vialle era arrivato a questo penultimo appuntamento stagionale con una situazione praticamente identica a quella di Tim Gajser. Anche lui aveva 73 punti di vantaggio sul diretto inseguitore e anche lui non si è fatto sfuggire l'occasione per chiudere immediatamente i conti.

Il francese della KTM si è imposto nella prima frazione, centrando il 13esimo successo di manche stagionale, e in questo modo non ha lasciato scampo all'avversario Jago Geerts, che con la sua Yamaha invece non è riuscito ad andare oltre al quinto posto. Il belga poi si è rifatto in Gara 2, vincendo anche il GP, ma ormai era troppo tardi, nonostante il campione del mondo abbia fatto "vacanza", chiudendo 23esimo e lontano dalla zona punti.

Oltre a Geerts, sul podio del Gran Premio di Pietramurata sono saliti Ben Watson e Jed Beaton, battuti entrambi per appena un punto dopo essersi spartiti i secondi posti di manche.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), 34:52.423; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:04.307; 3. Alessandro Lupino (ITA, Yamaha), +0:08.634; 4. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), +0:09.794; 5. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:11.484; 6. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:16.094; 7. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +0:22.055; 8. Brian Bogers (NED, KTM), +0:25.167; 9. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:32.658; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:39.149.

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:44.449; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:02.940; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:29.409; 4. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), +0:38.367; 5. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:51.007; 6. Brian Bogers (NED, KTM), +0:56.175; 7. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:59.864; 8. Ivo Monticelli (ITA, GASGAS), +1:02.902; 9. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +1:07.102; 10. Valentin Guillod (SUI, Honda), +1:14.378.

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 45 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 38 p.; 4. Clement Desalle (BEL, KAW), 36 p.; 5. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 31 p.; 6. Alessandro Lupino (ITA, YAM), 30 p.; 7. Brian Bogers (NED, KTM), 28 p.; 8. Gautier Paulin (FRA, YAM), 26 p.; 9. Brent Van doninck (BEL, YAM), 26 p.; 10. Ivo Monticelli (ITA, GAS), 20 p.

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 673 points; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 584 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 580 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 525 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 476 p.; 6. Gautier Paulin (FRA, YAM), 467 p.; 7. Clement Desalle (BEL, KAW), 438 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 316 p.; 10. Brian Bogers (NED, KTM), 282 p.

MXGP - Manufacturers Classification: 1. KTM, 733 points; 2. Honda, 710 p.; 3. Yamaha, 650 p.; 4. Kawasaki, 614 p.; 5. GASGAS, 473 p.; 6. Husqvarna, 360 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:52.254; 2. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:05.885; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:09.567; 4. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:10.554; 5. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:15.950; 6. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:23.606; 7. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:29.658; 8. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +0:30.677; 9. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:37.072; 10. Morgan Lesiardo (ITA, Honda), +0:38.674.

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:10.371; 2. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:01.938; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:05.532; 4. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:06.614; 5. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:25.616; 6. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +0:27.440; 7. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:30.353; 8. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:31.496; 9. Alvin Östlund (SWE, Honda), +0:43.914; 10. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:47.092.

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 41 points; 2. Ben Watson (GBR, YAM), 40 p.; 3. Jed Beaton (AUS, HUS), 40 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 36 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 34 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 28 p.; 7. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 28 p.; 8. Tom Vialle (FRA, KTM), 25 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 24 p.; 10. Alvin Östlund (SWE, HON), 20 p.

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 718 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 661 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 541 p.; 4. Jed Beaton (AUS, HUS), 528 p.; 5. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 517 p.; 6. Ben Watson (GBR, YAM), 506 p.; 7. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 454 p.; 8. Conrad Mewse (GBR, KTM), 338 p.; 9. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 332 p.; 10. Stephen Rubini (FRA, HON), 259 p.

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 763 points; 2. KTM, 745 p.; 3. Husqvarna, 619 p.; 4. Kawasaki, 541 p.; 5. Honda, 382 p.; 6. GASGAS, 308 p.