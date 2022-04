MXGP | Gajser cala il tris in Argentina, ma Renaux c'è

Anche se siamo appena alla terza gara della stagione, Tim Gajser sta provando a mettere una seria ipoteca sul titolo della MXGP. Approfittando delle assenze per infortunio del campione in carica Jeffrey Herlings e di Romain Febvre, il pilota della Honda ha infatti centrato la sua terza vittoria consecutiva in Argentina.

Al cancelletto di partenza a Villa La Angostura c'erano meno piloti del solito, soprattutto in MX2, ma questo non vuol dire che siano mancati i temi. Per esempio, nella prima frazione è arrivata la prima affermazione del campione del mondo MX2 Maxime Renaux.

Approfittando anche della caduta di Paul Jonass, che aveva comandato fino a dieci minuti dal termine, il francese della Yamaha si è portato al comando e poi ha resistito proprio alla pressione di Gajser. E anche la vittoria assoluta era davvero lì ad un passo, perché in Gara 2 si è piazzato alle spalle dello sloveno. Dunque, entrambi avevano totalizzato 47 punti, ma a fare la differenza è stato proprio il risultato della seconda manche.

Peccato solo per una partenza non particolarmente brillante, che ha imposto al pilota transalpino una rimonta. Se il suo livello è questo, c'è comunque da scommettere che l'appuntamento con la vittoria sia solo rimandato. Inoltre, al momento è lui l'unica vera alternativa a Gajser, con appena 17 punti da recuperare dopo i primi tre round.

Sul gradino più basso del podio è salito invece lo spagnolo Jorge Prado, nonostante il portacolori della GasGas si sia dovuto accontentare del quarto posto in entrambe le frazioni: nella prima terzo si è piazzato Jeremy Seewer, nella seconda invece è toccato a Ruben Fernandez. Alla fine però Prado ha collezionato 36 punti, 5 in più del lettone della Husqvarna, sesto anche in Gara 1 dopo la caduta che lo aveva privato della leadership.

MX2: Vialle batte Geerts, paura per Facchetti

Se gli italiani non ci hanno regalato soddisfazioni in MXGP, in MX2 ci hanno dato addirittura delle apprensioni. La seconda manche si è infatti aperta con il brivido per Gianluca Facchetti, vittima di un bruttissimo incidente nel tratto più veloce della pista, che ha costretto anche la direzione gara ad esporre la bandiera rossa per prestargli soccorso. Un peccato per il portacolori della KTM, che aveva chiuso la prima manche al nono posto.

Tra l'altro, in Gara 1 c'erano già stati secondi di paura quando Kay De Wolf è caduto malamente dopo circa una decina di minuti dal via. L'olandese dell'Husqvarna è rimasto immobile in mezzo alla pista per qualche istante, ma poi fortunatamente si è rialzato sulle sue gambe, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.

A spuntarla in Patagonia è stato l'ex campione del mondo Tom Vialle, che si è spartito i successi di manche con il belga Jago Geerts. A far pendere l'ago della bilancia dalla parte del portacolori della KTM, proprio come per Gajser in MXGP, è stata la vittoria in Gara 2. Il gap tra i due principali protagonisti del Mondiale quindi rimane invariato, con 26 punti di margine per l'alfiere della Yamaha.

Allo stesso modo invece è stato beffato Mattia Guadagnini, con il portacolori della GasGas che si è visto portare via il podio da Mikkel Haarup, nonostante entrambi abbiano totalizzato 38 punti con un terzo ed un quarto posto. Pesa però il piazamento migliore del danese in Gara 2.

Buono anche il sesto posto ottenuto da Andrea Adamo nella seconda frazione, che gli vale anche il settimo posto nella classifica finale del GP.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 34:54.035; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:02.144; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:22.532; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:23.309; 5. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), +0:29.169; 6. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:37.743; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:55.028; 8. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +1:00.144; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), +1:03.026; 10. Mitchell Evans (AUS, Honda), +1:06.488;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:00.470; 2. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:07.861; 3. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:09.957; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:11.016; 5. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:17.799; 6. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:21.711; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:34.804; 8. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:40.573; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:47.676; 10. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:49.428;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 47 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 36 p.; 4. Pauls Jonass (LAT, HUS), 31 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 28 p.; 6. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 28 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, HON), 26 p.; 8. Mitchell Evans (AUS, HON), 24 p.; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), 24 p.; 10. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 20 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 141 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 124 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 118 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 94 p.; 5. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 76 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 74 p.; 7. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), 73 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 71 p.; 9. Jed Beaton (AUS, KAW), 58 p.; 10. Alberto Forato (ITA, GAS), 58 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 141 points; 2. Yamaha, 131 p.; 3. GASGAS, 118 p.; 4. Husqvarna, 88 p.; 5. KTM, 85 p.; 6. Beta, 76 p.; 7. Kawasaki, 69 p.; 8. Suzuki, 10 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:13.204; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:02.401; 3. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:31.165; 4. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:31.799; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:32.170; 6. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:38.811; 7. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:40.484; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:52.935; 9. Gianluca Facchetti (ITA, KTM), +0:54.846; 10. Jeremy Sydow (GER, KTM), +0:56.125;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:09.782; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:06.463; 3. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:10.911; 4. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:26.614; 5. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:38.264; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:44.819; 7. Jeremy Sydow (GER, KTM), +0:47.426; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:50.910; 9. Conrad Mewse (GBR, KTM), +1:04.245; 10. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +1:15.163;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 47 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 47 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 38 p.; 4. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 38 p.; 5. Conrad Mewse (GBR, KTM), 27 p.; 6. Stephen Rubini (FRA, HON), 26 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 25 p.; 8. Jeremy Sydow (GER, KTM), 25 p.; 9. Simon Längenfelder (GER, GAS), 24 p.; 10. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 24 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 137 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 111 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 110 p.; 4. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 92 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, GAS), 85 p.; 6. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 81 p.; 7. Kay de Wolf (NED, HUS), 78 p.; 8. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 78 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 69 p.; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), 67 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 137 points; 2. GASGAS, 128 p.; 3. KTM, 127 p.; 4. Kawasaki, 95 p.; 5. Husqvarna, 92 p.; 6. Honda, 80 p.;