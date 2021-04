MXGP: ecco il nuovo calendario 2021 con le tre tappe in Italia

Il calendario 2021 del FIM Motocross World Championship è stato rivisto con alcune modifiche dovute alla pandemia di Covid-19 ancora in essere.

L'inizio della stagione verrà quindi spostato il 12-13 giugno ad Orlyonok, in Russia, mentre rientrerà la tappa britannica di Matterley Basin (26-27 giugno), seguita il 3-4 luglio da quella di Maggiora. Nello stesso mese avremo anche Lettonia, Olanda, Repubblica Ceca, con agosto che invece ha gli appuntamenti di Belgio, Svezia e Finlandia.

Successivamente sarà la volta della Turchia, prima del nuovo round fissato in Sardegna a Riola Sardo, valido anche per EMX65 e EMX85.

Proseguendo, toccherà a Germania, Francia (da decidere la sede), Spagna, Portogallo e nuovamente Italia (Trentino) ospitare la serie, che si concluderà con una tripla trasferta asiatica fra novembre e dicembre.

Il Monster Energy FIM Motocross of Nations rimane invece programmato a Mantova per il 26 settembre, mentre la settimana prima ci sarà il FIM-E Motocross of European Nations in una sede ancora da scegliere.

Come format, MXGP ed MX2 correranno la domenica, visto che sabato è riservato ad EMX e WMX, cercando di dare modo a team e piloti di recuperare al massimo fra un evento e l'altro.

La speranza, infine, è che le vaccinazioni proseguano senza sosta in modo da riavere gli spettatori in pista nella fase estiva.

MXGP - Calendario 2021

13 giugno - Russia (Orlyonok)

27 giugno - Gran Bretagna (Matterley Basin)

4 luglio - Italia (Maggiora)

11 luglio - Lettonia (Kegums)

18 luglio - Olanda (Oss)

25 luglio - Repubblica Ceca (Loket)

1 agosto - Belgio (Lommel)

15 agosto - Svezia (Uddevalla)

22 agosto - Finlandia (KymiRing)

5 settembre - Turchia (Afyonkarahisar)

19 settembre - Sardegna (Riola Sardo)

26 settembre - Monster Energy FIM MXoN (Mantova)

3 ottobre - Germania (Teutchenthal)

10 ottobre - Francia (TBA)

17 ottobre - Spagna (Intu Xanadú - Arroyomolinos)

24 ottobre - Portogallo (Agueda)

31 ottobre - Italia (Pietra Murata)

14 novembre - Argentina (TBA)

28 novembre - Asia (Borobudur)

5 dicembre - Indonesia (Bali)