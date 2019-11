MXGP, Cairoli verso il recupero: "A metà dicembre sarò al top"

L'infortunio alla spalla rimediato in Lettonia è stato lo spartiacque della stagione 2019 di Tony Cairoli. Il 9 volte iridato di Motocross è si è dovuto fermare nel corso della stagione per farsi operare, perdendo così l'opportunità di vincere il decimo titolo della carriera.

A fermare Cairoli è stata la rottura del tendine sovraspinato e di quello sottoscapolare. Per questo si è rivelata necessaria l'operazione per ripristinare i tendini in vista della prossima stagione.

Dopo l'operazione, eseguita il 6 luglio da Tom Claes, uno degli specialisti per quanto riguarda le spalle, il forte siciliano si è concentrato nella riabilitazione e nella seguente preparazione per la prossima stagione.

Dopo diverse settimane, la spalla di Tony sta meglio. Ma, stando a quanto dichiarato dallo stesso campione, la per ritrovare la completa funzionalità della spalla dovrà aspettare un altro mese.

"Dal punto di vista fisico sto meglio, la spalla ora risponde bene. L'operazione è stata difficile perché era messa male, però abbiamo fatto un bel lavoro di fisioterapia e ho recuperato quasi del tutto la mobilità. Per questo penso che tornerò al top verso metà dicembre", ha dichiarato Tony ai microfoni di Motorsport.com.

"Sono pronto per lottare ancora. Il mio obiettivo è quello di vincere un altro titolo nella MXGP. Stare davanti è la cosa principale, poi se si riesce a vincere anche meglio. Noi ce la metteremo tutta. L'obiettivo è sempre quello di rimanere tra i primi 3 ogni stagione, divertirci e cercare di capire se possiamo migliorare qualcosa".

L'infortunio alla spalla è arrivato nel momento peggiore della stagione, perché Cairoli aveva iniziato il 2019 nella maniera migliore, vincendo 11 manche sulle 27 disputate (sebbene in Lettonia si sia procurato il danno fisico). Così l'obiettivo per la prossima stagione rimarrà sempre il medesimo: sfatare il tabù del decimo titolo.