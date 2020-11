MXGP: Cairoli torna alla vittoria in Trentino

Tony Cairoli è riuscito almeno a togliersi la soddisfazione di tornare alla vittoria, anche se questo non basterà probabilmente per continuare ad alimentare il sogno del decimo titolo iridato.

Grazie a due secondi posti, il pilota della KTM ha celebrato la sua 92esima affermazione iridata nel GP del Trentino, prima tappa del trittico di Arco di Trento che chiuderà la stagione 2020.

Nonostante il gradino più alto del podio, però, Cairoli ha recuperato un solo punto nei confronti di Tim Gajser, che quindi ora ne può amministrare 73 punti di margine, quando in palio ne sono rimasti appena 100.

Del resto, in Trentino anche il pilota della Honda si è reso protagonista di un buon weekend, imponendosi nella prima manche e tagliando il traguardo in quarta posizione nella seconda, per un bottino complessivo di 43 punti.

Resta però la prova di carattere di Cairoli, che nonostante un ginocchio malandato ed i suoi 35 anni non ne vuole sapere di arrendersi senza lottare e centra così la terza affermazione stagionale.

Questo primo appuntamento di Arco di Trento, però, sarà anche ricordato per il ritorno sul podio di Clement Desalle, che ormai mancava all'appuntamento con la top 3 dal GP d'Olanda dello scorso anno. Il pilota della Kawasaki si è anche imposto nella seconda frazione e quindi ha trovato un bel modo di congedarsi, visto che appenderà il casco al chiodo a fine stagione.

Stessa cosa che ha annunciato anche Gautier Paulin, che lascia solamente a 30 anni, e nella seconda frazione si è tolto la soddisfazione di piazzarsi terzo, rimanendo fuori dal podio per appena 4 punti. Bisogna ricorda poi che in questa fase finale della stagione manca oltre all'infortunato di lungo corso Jeffrey Herlings manca anche l'astro nascente Jorge Prado, risultato positivo al COVID-19.

MX2: Geerts torna a vincere, ma ormai è tardi

Per la MX2 vale un po' lo stesso discorso della MXGP, visto che ad Arco di Trento abbiamo assistito al ritorno alla vittoria di Jago Geerts, arrivato però quando ormai è probabilmente troppo tardi per provare ad arginare la fuga di Tom Vialle.

Il pilota della Yamaha ha chiuso al quarto posto nella gara inaugurale e poi si è imposto in quella conclusiva. Un risultato che ha fatto la differenza a fine giornata, visto che Thomas Kjer Olsen ha conquistato esattamente lo stesso bottino con la sua Husqvarna, ma invertito. A decidere il nome del vincitore del GP è stata quindi proprio la discriminante del miglior piazzamento in Gara 2.

Vialle comunque è riuscito a limitare i danni, perché ha chiuso staccato di appena un punto dai primi due, conquistando un secondo ed un terzo posto. Anzi, se non fosse incappato in una caduta nella seconda corsa, probabilmente sarebbe stato ancora lui a salire sul gradino più alto del podio.

La cosa che conta di più però per il francese sono i 73 punti di margine, che molto probabilmente gli consegneranno la corona di campione nella gara che si disputerà sempre in Trentino mercoledì.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 35:06.977; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:07.891; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:30.105; 4. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:34.388; 5. Arnaud Tonus (SUI, Yamaha), +0:40.260; 6. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), +0:44.522; 7. Alessandro Lupino (ITA, Yamaha), +0:48.919; 8. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:53.606; 9. Ivo Monticelli (ITA, GASGAS), +1:13.961; 10. Valentin Guillod (SUI, Honda), +1:23.450.

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), 35:15.111; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:02.221; 3. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:09.072; 4. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:12.282; 5. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:19.978; 6. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:44.120; 7. Alessandro Lupino (ITA, Yamaha), +0:45.684; 8. Ivo Monticelli (ITA, GASGAS), +0:57.306; 9. Brian Bogers (NED, KTM), +0:58.992; 10. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +1:00.107.

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 44 points; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 43 p.; 3. Clement Desalle (BEL, KAW), 40 p.; 4. Gautier Paulin (FRA, YAM), 38 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 36 p.; 6. Alessandro Lupino (ITA, YAM), 28 p.; 7. Ivo Monticelli (ITA, GAS), 25 p.; 8. Arnaud Tonus (SUI, YAM), 24 p.; 9. Romain Febvre (FRA, KAW), 22 p.; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), 22 p.

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 626 points; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 553 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 535 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 487 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 476 p.; 6. Gautier Paulin (FRA, YAM), 441 p.; 7. Clement Desalle (BEL, KAW), 402 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 307 p.; 10. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.

MXGP - Manufacturers Classification: 1. KTM, 702 points; 2. Honda, 663 p.; 3. Yamaha, 605 p.; 4. Kawasaki, 574 p.; 5. GASGAS, 453 p.; 6. Husqvarna, 351 p.

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), 33:39.847; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:02.030; 3. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:03.309; 4. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:04.458; 5. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +0:19.387; 6. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:25.807; 7. Isak Gifting (SWE, GASGAS), +0:34.751; 8. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:40.672; 9. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:41.501; 10. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:42.148.

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 33:54.442; 2. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:02.098; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:07.817; 4. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:12.890; 5. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:23.178; 6. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:24.818; 7. Isak Gifting (SWE, GASGAS), +0:41.620; 8. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:43.197; 9. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:44.327; 10. Kevin Horgmo (NOR, KTM), +0:52.799.

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 43 points; 2. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 43 p.; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), 42 p.; 4. Jed Beaton (AUS, HUS), 32 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 29 p.; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 28 p.; 7. Isak Gifting (SWE, GAS), 28 p.; 8. Ben Watson (GBR, YAM), 26 p.; 9. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 25 p.; 10. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 25 p.

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 693 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 620 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 505 p.; 4. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 489 p.; 5. Jed Beaton (AUS, HUS), 488 p.; 6. Ben Watson (GBR, YAM), 466 p.; 7. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 442 p.; 8. Conrad Mewse (GBR, KTM), 327 p.; 9. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 304 p.; 10. Stephen Rubini (FRA, HON), 235 p.

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 718 points; 2. KTM, 709 p.; 3. Husqvarna, 579 p.; 4. Kawasaki, 524 p.; 5. Honda, 357 p.; 6. GASGAS, 294 p.