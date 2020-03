MXGP: a Matterley Basin la spunta Herlings, Cairoli sul podio

Dopo aver fatto da spettatore a quasi tutta la stagione 2019, Jeffrey Herlings ha sicuramente una grande voglia di rifarsi e lo ha dimostrato nel primo appuntamento del Mondiale MXGP, a Matterley Basin.

Il pilota della KTM ha letteralmente dominato la prima frazione sul tracciato britannico, prendendo subito il comando e presentandosi sul traguardo con un margine piuttosto ampio sui diretti inseguitori Jeremy Seewer e Mitch Evans.

Prudente Tony Cairoli, che non ha voluto forzare su un ginocchio infortunato leggermente qualche settimana fa in allenamento e nella prima frazione si è accontentato del quarto posto. E' andata peggio a Tim Gajser, che ha pagato a caro prezzo un errore nel finale, piazzandosi addirittura ottavo a quasi 40".

Il campione del mondo in carica però si è rifatto alla grande nella seconda frazione, nella quale non ha avuto avversari. In sella alla sua Honda, si è subito portato al comando ed ha fatto il vuoto alle sue spalle, lasciando a battagliare per la piazza d'onore le due KTM di Herlings e Cairoli.

A spuntarla è stato l'olandese, che con il secondo posto della Heat 2 si è conquistato il gradino più alto del podio, precedendo nella classifica del GP proprio Gajser e Cairoli. Un podio speciale per il Tonino Nazionale, che raggiunge Stefan Everts a quota 166 in carriera.

Dopo il podio di gara 1, Seewer ed Evans hanno completato la top 5, anche se nella seconda manche non sono riusciti a fare meglio del settimo e dell'ottavo posto in ordine inverso. C'erano molti occhi puntati anche sul campione del mondo della MX2, lo spagnolo Jorge Prado, che alla fine si è piazzato decimo, soprattutto grazie al nono posto centrato nella prima gara.

Attardati invece gli altri piloti italiani: Alessandro Lupino si è piazzato 15esimo, giusto davanti a Michele Cervellin. Ultimo invece Ivo Monticelli.

MX2

Nella classe MX2 è stato il belga Jago Geerts ad aggiudicarsi il Gran Premio. Il pilota della Yamaha si è imposto nella prima manche, poi ha commesso un errore nella seconda, ma è stato bravo a rimontare fino alla quarta posizione.

Un risultato che gli ha permesso di avere la meglio sulla KTM di Tom Vialle. Sul gradino più basso del podio invece è salita la KTM di Mikkel Haarup.

Merita però di essere segnalata la prestazione di Alberto Forato, che con un quinto ed un sesto posto si è portato a casa il sesto posto finale, davanti ad un rivale del calibro del vice-campione del mondo Thomas Olsen. 12esimo posto invece per Mattia Guadagnini.

Classifica Gara 1

Classifica Gara 2